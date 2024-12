Chismes deportivos: Desde Galápagos hasta Bostón para cerrar el año con estilo

Los cracks ecuatorianos están cerrando el año con cambios, emociones y un toque de Navidad. Desde nuevos fichajes hasta fotos con estrellas mundiales, los jugadores nacionales siguen siendo protagonistas dentro y fuera de la cancha.

Algunos cambian de casa, otros aprovechan para codearse con figuras internacionales, y hasta las mascotas como Bananerito contagian espíritu navideño con su creatividad.

Este 2024, que dejó grandes momentos para los ecuatorianos, promete un cierre lleno de sorpresas. ¿Qué más sorpresas traerán antes de las doce campanadas?

Enner por las Islas Galápagos

El capitán de La Tri, Enner Valencia, decidió cerrar el 2024 con un toque especial: un paseo por las mágicas Islas Galápagos junto a su esposa e hijos. Entre risas, baños de sol y arena, Enner se puso romántico y escribió un enorme “Te amo” en la playa, dejando claro que su corazón late tan fuerte como cuando marca goles. La familia también disfrutó de la increíble naturaleza del archipiélago, donde las tortugas gigantes y los paisajes de otro mundo fueron el escenario perfecto para unas merecidas vacaciones. Este escape refrescante llega después de un año lleno de fútbol, donde Valencia brilló liderando a la selección ecuatoriana. ¡Así se despide un crack del 2024!

Ángel Mena junto a Mbappé

El ecuatoriano Ángel Mena cerró el año con todo, aunque no como él hubiera querido en la cancha. A pesar de que su equipo, el club Pachuca, perdió 2-0 en la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid, el crack ecuatoriano no dejó pasar la oportunidad de vivir su propio “momento de oro”. Tras el partido, Mena se fotografió con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y otros cuatro jugadores. ¿El resultado? Un post épico en su cuenta de Instagram que ya acumula más de 56 mil likes. ¡Así se roba el show el Ángel del gol, dentro y fuera del campo!

Campana le dice chao a Messi

Leonardo Campana está estrenando casa… ¡y qué casa! Después de tres años brillando en el Inter Miami, el delantero ecuatoriano dejó de ser compañero del mismísimo Leo Messi para fichar por el New England Revolution. Aunque despedirse del “GOAT” no es fácil, consuelo no le falta: según medios norteamericanos, Campana ahora ganará la jugosa cifra de 3.8 millones de dólares al año. Nada mal para el crack que sigue dejando huella. “Gracias… Me hicieron crecer como profesional y como persona”, escribió en sus redes para su anterior institución. ¡Atentos, que Campana está listo para hacer ruido en Boston!

Bananerito en modo navideño

Si Papá Noel tiene renos, Bananerito, la carismática mascota del Orense, tiene su propia tropa de bananeritos. En su última publicación de Instagram, Bananerito desbordó ternura al compartir una foto de unos adorables muñecos vestidos con gorros navideños, listos para contagiar el espíritu de la época. Sin duda, el regalo perfecto para los hinchas que han apoyado full a su equipo este 2024. La imagen ya está sumando likes y comentarios de fanáticos emocionados. ¡Porque en Orense la Navidad no solo se vive, se festeja en amarillo y verde!

