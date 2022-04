La presentadora de televisión Carolina Aguirre conversó con EXPRESIONES sobre todas las facetas en las que se desarrolla actualmente. Además, compartió unas reflexiones sobre todo lo aprendido antes de llegar a los 30.

Los feriados suelen ser similares: como su esposo es dueño de varios locales de comida, le toca quedarse en casa con su familia.

Ahora, de vuelta a la rutina de grabaciones, cuidado de sus hijas y actividades personales, la ex reina de belleza reveló detalles de su vida actual, de los sueños que permanecen y de los que han cambiado.

Sueños del tercer piso

Cuando se es pequeño, uno se imagina que a los 30 años va a tener la vida resuelta y con todas las metas y sueños cumplidos. Con el paso del tiempo, estas ideas se van poco a poco desmoronando y el camino se va redireccionando hacia lo que uno en verdad quiere.

En junio de este año Carolina llegará a esta edad y compartió algunas reflexiones de su vida laboral y personal.

Fue Miss Ecuador 2012. Cortesía

Sin discos de platino, pero con Ryan Reynolds

“Yo me imaginaba que a los 30 ya iba a tener dos discos de platino (risas). La vida te sorprende, no puedes tener nada escrito, porque el destino quiere cosas para ti y te hace tomar decisiones en las que los resultados te asombran. Muchísimas veces terminan siendo mejor de lo que uno imaginaba.

Tal vez lo que uno quería no era lo que convenía en ese momento. Era imposible pensar que, en medio de una pandemia, con dos hijas (una de dos meses), iba a poder entrevistar a La Roca o a Ryan Reynolds vía Zoom. Se presentan más oportunidades, más metas y más sueños. Puede que la vida recién comience a los 30, 40 o 50. Hay que dejarse sorprender y tener disciplina”.

La plenitud de la familia

“No hay nada más maravilloso que la familia. Si tu meta es ser mamá, si sueñas con serlo, tener a tus hijos es lo que te hace sentir más plena en el mundo. Si ese no es tu camino, las personas cercanas en tu vida son la prioridad, sean tus hermanos, amigos o padres, aunque la cotidianidad te haga sacrificar tiempo para estar con ellos”.

Feliz y plena por voluntad propia

“He aprendido que no hay nadie en el exterior que te pueda hacer sentir completa. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. A veces se busca esa plenitud en la pareja o en otra persona que aún no llega a nuestra vida; pero nunca la vamos a alcanzar si no trabajamos en nosotras mismas primero. Al principio de mi matrimonio pensaba muy distinto a como lo hago ahora. Mi seguridad y mi confianza aportan mucho en la relación”.

Tv Vs. Youtube

“Son polos opuestos. En este momento 'Entre líneas', el programa de YouTube, está en un descanso porque acabamos la primera temporada. En este, si bien hay una pauta, hay mucho espacio para la opinión y para la interacción con las personas que se conectan en vivo o las que ven los videos después.

Esto a diferencia de 'Panorama Internacional '(Ecuavisa), en el que todo está escrito y hay un guion muy estricto que hay que seguir porque son noticias. Con los dos me siento muy cómoda, en cada uno se abordan temáticas muy distintas”.

Revisar la cuenta de Instagram de Carolina es encontrarse con contenido muy orgánico, desde fotografías de sus hijas y esposo, momentos divertidos durante las grabaciones de sus programas, hasta promoción de productos de marcas importantes.

Reconoce que el que la hayan buscado para esta última actividad fue una sorpresa y se divierte mucho haciéndolo. “Yo empecé a usar Instagram en el 2012 porque me gustaba editar las fotos ahí y, poco a poco, mientras más gente se unía a esta red social, más publicaciones hacía.

Antes sí me salían un poco de marcas, pero en la pandemia que no se pudo trabajar y no había mucho que hacer, comencé a subir más cosas de mi vida diaria en casa y supongo que este contenido natural gustó a las marcas y ahora afortunadamente colaboro con más. Me he dado cuenta de que, a la par de que han bajado las pautas en televisión, han subido muchísimo en redes sociales, porque es una forma más económica de promocionar y, al mismo tiempo, las herramientas para medir la llegada son excelentes”, reconoce.