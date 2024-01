Berlinale, una selección de experiencia y nuevas promesas

La Berlinale se presenta en su 74 edición con una selección de películas que logra un equilibrio entre rostros consagrados y nuevas voces, con el mexicano Alonso Ruizpalacios y el dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, entre los aspirantes a Oso.

Con La Cocina, Ruizpalacios vuelve por tercera vez a la sección a competición de la Berlinale, después de presentar Museo, en 2018, y Una película de policías, en 2021.

El filme, un coproducción entre México y Estados Unidos, ambientada íntegramente en la cocina de un gran restaurante de Nueva York, es “una proeza extremadamente bien elaborada” que expresa la visión de Ruizpalacios de una sociedad multicultural. Así lo destaca el director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian, durante la presentación del programa.

Another end, del italiano Piero Messina, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal y la franco-argentina Bérénice Bejo, transcurre en un futuro distópico, aunque el realizador “deja atrás la tradición de la ciencia ficción para centrarse en las relaciones humanas”, agrega.

La Berlinale abrirá con la coproducción entre Irlanda y Bélgica Small things like these, de Tim Mielants, protagonizada por Cillian Murphy. The outrun, con Saoirse Ronan, también competirá por el Oso de Oro en esta edición del 2024.

“Estamos especialmente orgullosos de la selección de este año, que logra el mejor equilibrio posible entre autores que apreciamos y admiramos y nuevas voces poderosas en el panorama del cine independiente”, destaca Chatrian.

Explica que “lo que impulsa la selección es, por supuesto, la variedad de las historias y sus narradores, pero también -y sobre todo- la pluralidad de estilos con el objetivo de mostrar las amplias posibilidades del lenguaje cinematográfico”. Ésta se llevará a cabo del 15 al 25 de febrero en Berlín.

