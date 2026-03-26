Arux, pop rock quiteño que conquista oyentes en México y Colombia

“Sola, con fantasmas y tormentas, con la puerta entreabierta, esperando mil segundos a llamarte mío”. Así inicia Te necesito, el sencillo más reciente de Arux, banda capitalina que apuesta por la balada pop rock, atravesada por historias personales y emociones en tensión. La canción, explican sus integrantes, gira en torno a la dualidad que aparece tras una ruptura: el deseo de aferrarse a lo vivido y, al mismo tiempo, la necesidad de soltar.

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Detrás del proyecto están Karla Ortiz y Eduardo Ruano, músicos formados en la Universidad Central del Ecuador, donde comenzaron a construir un vínculo creativo que, en un inicio, no tenía como objetivo convertirse en banda. “Yo empecé a cantar desde muy chiquita. Participé en varios concursos interescolares, intercolegiales y de televisión, como Factor X Kids, y finalmente opté por dedicarme a la música”, cuenta la cantante.

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Ruano, por su parte, tuvo un acercamiento distinto: “Yo empecé cuando tenía 13 años como amateur, tocando el piano. A los 18 años regresé, esta vez ya dentro de la carrera de artes musicales”, explica.

Sin embargo, ninguno pensaba en formar una agrupación. Mientras Ruano se inclinaba por la composición, Ortiz se enfocaba en la producción musical. Un encuentro fortuito, sin embargo, terminó por cambiar el rumbo de ambos.

Una decisión inesperada

La primera canción que realizaron juntos nació como parte de una tarea universitaria. Debían componer un tema inédito y, para ello, recurrieron a sus propias experiencias: una ruptura amorosa se convirtió en el punto de partida de la historia.

Ese tema, titulado Contratiempo, marcaría el inicio del proyecto. Aunque en un principio lo asumieron como un ejercicio académico, el proceso no se detuvo ahí. “Empezamos a escribir más temas juntos, pero como un ejercicio creativo, como algo que disfrutábamos hacer”, señala Ruano.

El paso hacia una propuesta más formal llegó cuando decidieron grabar la canción. “Nos preguntaron si teníamos temas propios y si queríamos registrarlos. Dijimos ‘¿por qué no?’… y realmente se sintió súper bien escucharla ya producida”, recuerda. El sencillo fue lanzado el año pasado en plataformas digitales, marcando el debut oficial de la banda.

De Ecuador para el mundo

Admiten que, tras ese primer lanzamiento, enfrentaron el temor a las reacciones y la incertidumbre sobre cómo sería recibido fuera de su círculo cercano. Sin embargo, la respuesta del público fue amplia y sostenida, lo que les permitió ganar confianza en su propuesta musical.

Con el paso de las semanas, llegó una sorpresa: la canción comenzó a tener acogida en países como México y Colombia, donde nuevos oyentes empezaron a descubrir su música e interactuar con la banda en redes sociales. Ese interés se tradujo en mensajes y un aumento en las escuchas, marcando el inicio de una audiencia que empezó a crecer más allá del contexto local. “Nos sorprendió muchísimo que nos escribiera gente de tantas partes queriendo saber más de nosotros, escuchar más canciones; fue lindo”, dice Ortiz.

El primer tema de los músicos, titulado Contratiempo, tuvo gran acogida en redes sociales y plataformas. ANGELO CHAMBA

Un año de hitos

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En paralelo, el proceso creativo continuó con nuevas composiciones. La búsqueda de un sonido propio implicó experimentar con distintos géneros, entre ellos el reguetón y el K-pop. “No nos convencía. Sentíamos que era algo que estábamos forzando”, explica Ruano. Esa exploración, sin embargo, les permitió afinar una dirección: “Nos decidimos por la balada pop rock… porque las canciones que hacíamos tenían ese sonido, es donde estamos más cómodos”.

De cara al futuro, Arux trabaja en nuevos temas sin un orden de lanzamiento definido. “Tenemos varias canciones compuestas… pero el público lo va a decir”, comentan. Entre ellas, adelantan, hay propuestas que exploran otros ritmos, como el bambuco. Los sencillos verán la luz a lo largo del año, como parte de un proceso que apunta a consolidar su identidad musical.

“Nos gustaría salir del país, sobre todo a México y Colombia, pero por lo pronto seguimos componiendo y fortaleciendo nuestro estilo”, concluyen.

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