Anuel AA sorprende a Karol G en un concierto en Puerto Rico

Estos últimos días han sido muy movidos para Karol G. Luego de que se viralizó el video de la caída en su concierto en el American Airlines de Miami, Florida, la artista se trasladó hasta Puerto Rico para continuar con el Bichota Tour.

A la colombiana se le cumplió el sueño de cantar en el Choliseo de San Juan, escenario mítico para los reguetoneros, y se llevó una sorpresa que jamás la hubiera esperado. Su ex pareja, el también cantante Anuel AA, apareció en el escenario para juntos interpretar Culpables, la primera canción que lanzaron juntos y con la que comenzó su amor.

Karol G se disponía a empezar a cantar el tema, cuando repentinamente se da la vuelta, y lo ve a Anuel parado en el escenario. Ella se quedó sorprendida y él no tardó en bajar rápidamente las escaleras y abrazarla.

La expareja anunció su ruptura a mediados de este año, y a partir de ahí, no se los había visto juntos en público hasta el momento. No se sabe si han regresado, o están en camino a hacerlo, o simplemente quedaron como buenos amigos, lo que es indiscutible es la química que siguen teniendo en la tarima.

