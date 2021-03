Ana María Béjar : “Mi propósito es empoderar a más mujeres”

El nombre de Ana María Béjar estuvo en el universo de la decoración y arquitectura por más de una década. Los departamentos modelos del grupo Pronobis fueron algunas de sus tantas obras exitosas. Así es como ella fue sentando sus bases de diseño en la ciudad.

Sin embargo, desde 2019 esta arquitecta decidió mirar otros rumbos. Los planos para clientes quedaron a un lado. Ahora se ve como una empresaria que influencia e inspira a muchas más mujeres.

A través de post motivacionales, coaching, programas online y podcasts, ella ayuda a que, literalmente, las demás desactiven su piloto automático, se pongan como prioridad y despeguen para aportar al mundo en lo que son buenas.

Compartiendo sin fronteras

Su primer acercamiento con la decoración se dio cuando era una, pues sus padres crearon la mueblería Diarte. Aquello la llevó a instituirse como arquitecta y luego tomar un máster en decoración en Milán.

“Desde que estudié en Italia, sentí que mi deber era regresar a Ecuador para enseñar a más mujeres que no tenían la posibilidad de capacitarse en el exterior. Me demoré cinco años en lanzarme al estrellato por el miedo de que nadie se vaya a interesar, hasta que un día me dije, si al menos una persona se inscribe, ya valió la pena”, recuerda. Es así que en 2019 comenzó a hacer el curso presencial ´Soy designer /Pro 360°´ y al momento ya se ha graduado la segunda edición en modalidad online.

“Haciendo estos cursos me di cuenta que algo que para ti es básico en tu día a día, puede ser importante para otra que está interesada de aprender de ti. Entonces esto es como un 3x1 porque ayudas a las personas, te agradecen y aparte es un trabajo”, explica. Está satisfecha, pues de modo virtual llegó a mujeres no solo de diferentes rincones del país sino de otros países como Panamá, Paraguay y Perú.

Ayudando a diseñar vidas

Lo que comenzó con una simple pasión, como amateur, decidió llevarlo a otro nivel. Fue entonces que para enseñar desde otra perspectiva se inscribió en una certificación de España para ser coaching.

“Uno piensa que el coach es un motivador. Pero no es eso. Un coach es alguien que ayuda a darte cuenta de aquello que tienes en tu subconsciente y que no te deja avanzar ni conseguir lo que quieres”, explica. Y agrega: “Ahí me di cuenta de que yo ya no quería saber nada de diseño y que el propósito de mi vida era iluminar a la gente. Y principalmente a mujeres. Quiero ser luz e influencia positiva en sus vidas”.

Ahora yo misma defino hasta dónde quiero llegar y cuánto quiero trabajar. Ana María Béjar

Con lo aprendido, en octubre lanzó el podcast Diseña tu Vida que está de manera gratuita en Youtube, Spotify o Apple Podcast. Los episodios ya no solo van dirigidos para la arquitecta o diseñadora, sino para todas las mujeres, con el fin de que entiendan que sus talentos valen oro. ‘Una mentalidad ganadora’, ‘Lánzate al estrellato’, ‘El que la sigue la consigue’ son algunos de los títulos en los que Ana María usa su simplicidad, transparencia y valentía con un tono optimista y cercano.

“Haber estudiado afuera y trabajar con mi familia me fue encaminando y me llenó de herramientas para hacerme dar cuenta ahora de qué es lo que me hace sentir feliz. Aunque me estaba yendo bien con clientes, enseñar es lo que me llena”, confiesa.

La importancia del ‘para qué’

Dedicarse a la familia y el trabajo la convirtieron en una malabarista eficiente. Pero había el tema de vivir a presión.

“Un día me fijé en diseñadoras freelance mayores que yo y parecía que vivían el día a día. Estaban como yo me sentía pero con muchísimos más años de trabajo. Entonces pensé ‘voy hacia el mismo camino’. El día que entendí que tenía que ser una diseñadora empresaria y no una independiente, mi rumbo cambió”.

Ahora siente que haciendo los cursos se ha empoderado más y ayuda a empoderar. “Antes tenía la presión de los clientes y eso me desgastaba. Yo no quería ser una emprendedora para siempre, tampoco una empleada, por eso hace dos años renuncié al trabajo de la mueblería familiar. Ahora yo mismo defino hasta dónde quiero llegar y cuánto quiero trabajar”.

Al momento está dictando de modo virtual ‘Soy Designer/ Pro Brand’ con lo que ayuda a las arquitectas y diseñadoras a convertirse en empresarias, tal como lo hizo ella. Es que, como aclara Ana María, “cuando pienses en algo que quieras hacer, piensa luego el ‘para qué’. Si ese ‘para qué’ está fuera de ti misma, vas a lograr cosas que ni te imaginas”, concluye.

Sobre ella

Esta guayaquileña de 32 años es esposa y madre de tres. Arquitecta y máster en diseño interior del Politécnico de Milán, Ana María está terminando la Certificación en Coaching Integral en España, acreditada por la ICF (International Coaching Federation). Desde su cuenta @anamariabejar_ motiva a más mujeres.