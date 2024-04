Álex Vizuete dice que sacaría a Virginia Limongi de 'En Contacto': ¿Por qué?

Se desató un gran revuelo en la farándula ecuatoriana después de que el actor Álex Vizuete hiciera mención de la presentadora y reina de belleza Virginia Limongi durante su programa en línea junto a su colega Víctor Aráuz, 'DeQueVa!'.

Víctor le preguntó: ¿Si fueras el productor de En Contacto, a quién sacas y a quién pones, cualquier persona, cualquier talento, puedes elegir de otros canales?. Ante esto Álex dijo: "Yo sacaría a Virginia Limongi porque Virginia tiene dos caminos: por supuesto, qué precioso verla ahí porque es una diosa y el de mija electrocútenla, que haga algo para que hable, para que viva, me imagino que le han de pagar un sueldo para que sea bien ganado. Yo pondría a la Bombón".

Ante eso, los integrantes del programa Los Hackers del Espectáculo, canal en el que trabaja Limongi, reaccionó y defendió a su compañera, pidiéndoles que no la ataquen, y que ellos no existirían sin los personajes de farándula. Añadieron que no está bien que critiquen, pues son actores y no expertos en farándula para estar opinando.

Lo cierto es que no es la primera vez que los actores utilizan el humor para tocar temas de farándula, y tampoco es la primera vez que el espacio de farándula reacciona negativamente ante eso. Hasta el momento Limongi no se ha pronunciado al respecto.

