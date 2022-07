Lleva 57 años de carrera y admite que más son las situaciones bonitas que ha vivido durante ese tiempo. Alci Acosta destaca a la gente que se ha sumado a una legión de fans en diversos países. “Estoy lleno de cariño y reconocimiento por parte de la gente. Son décadas en las que he sido aceptado, haciendo lo mismo, tocando mi piano y cantando mis viejas canciones”, dice el intérprete de La cárcel de Sing Sing y La copa rota.

Will Smith, arrepentido y contundente, busca reconciliarse con el mundo Leer más

La fidelidad y lealtad con su público son para él lo más importante al momento de estar en un escenario y sentir esa retroalimentación.

El cantante colombiano comenta que nunca se imaginó que sus temas hoy serían parte de la historia de la rocola y el bolero, hasta constituirse en clásicos de cualquier taberna o karaoke que se respete.

“Me llena de orgullo pero, curiosamente, no me identifico con ninguna de mis melodías, gracias a Dios (risas). Estuve casado con la única novia que tuve, Ruth Agudelo de Acosta. Desafortunadamente se nos fue hace dos años. Con ella viví mucho amor y comprensión, así que mis letras no tienen nada que ver con mi vida”.

De las versiones que han hecho de sus clásicos, destaca la interpretación de La copa rota de Marc Anthony, pues considera que está bien lograda. “He escuchado la de un grupo cubano en versión salsa que se aleja del bolero, pero me gusta. Es bueno que sepan que la composición es original de José Feliciano. Yo la grabé en 1967 y con el tiempo se convirtió en mi canción bandera”

Madonna: "No quiero misóginos que dirijan mi biopic" Leer más

Consciente de que su voz no es la misma que cuando tenía 25 años, se siente satisfecho de conservar la tonalidad característica de su estilo. “Hago un esfuerzo, pero lo logro. No tomo mucho ni trasnocho, soy muy poco parrandero, prefiero estar en casa. Eso hace que mi voz se mantenga. Creo que lo hago bastante bien, gracias a mi Dios”.

Ecuador para este artista es sinónimo de gratitud y cariño y el primer país que pisó fuera de Colombia. Recuerda que su primer concierto lo ofreció en 1966 en la feria de la Caraguay. “Desde ahí viajé muchas veces a este hermoso país. Antes de la pandemia llegué a presentarme hasta cuatro veces al año”.