Alberto Borges, Telemundo y la nostalgia de Lourdes Díaz

Entre las diversas duplas que pasaron por el set del informativo Telemundo, sin duda, una de las más recordadas es Lourdes Díaz. Ella fue uno de los rostros más populares en la pantalla chica de los años 80. Inolvidable como presentadora del programa concurso Así es la cosa, junto a Joao Ayala y Georgianna Nebel. Su talento también se reflejó en los informativos de Ecuavisa. Junto a Jorge Delgado condujo el noticiero deportivo dando vida a Monalisa y con el fallecido Alberto Borges, formó la dupla perfecta por algún tiempo, en el hoy ya desparecido noticiero de la medianoche. EXPRESIONES contactó a la expresentadora para saber su opinión acerca de la cancelación de Telemundo.

"Es una pena, hablamos de un espacio tradicional en las familias ecuatorianas... cómo irse a dormir sin la tranquilidad de escuchar la música que tantos años indicaba que iniciaba el noticiero con los mas recientes acontecimientos y comentarios del Ecuador y el mundo".

Lourdes, pese a que está retirada de la televisión desde 1986, permanece en la retina de muchos televidentes. Miguel Canales

De Don Alberto Borges, su creador, resalta sus acertados comentarios. Para ella, son recuerdos inolvidables que hoy derivan en diversos cuestionamientos "¿Será que no podremos tener más esa seguridad?" , "¿Será que todo evoluciona y las redes sociales le ganan terreno a la televisión?". Haber sido parte de Telemundo, provoca en Lourdes mucha nostalgia, acompañada de un sentimiento de ausencia cuando ya no ve a Tania Tinoco con su rostro adusto y su voz llena de aplomo informando al televidente.

"Quienes pasamos por ese espacio para acompañar a Alberto... Blanquita Emmanuel (su esposa), Maria Leonor Gómez, Heidy Hollihan, en los últimos años Luis Soto y Tania Tinoco, y tal vez otras personas; eso no importa tanto como el vacío que sentimos en quienes apreciamos la información creíble que muchas veces en las redes sociales no la hallamos por sus 'fake news'. Adios Telemundo, con su veracidad comprobada y profesional. Ha ganado en la gente joven la modernidad y lo incierto, pues todos pueden escribir lo que les da la gana sin saber si es cierto o no. Increible".