¿El presidente interino de Perú en riesgo? Congreso evalúa moción de censura

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Congreso de Perú evalúa tramitar una moción de censura contra el presidente interino, tras el respaldo de varios legisladores que impulsan el proceso.



La polémica surge por la decisión de aplazar la compra de aviones F-16, un contrato millonario que ya tenía un pago inicial ejecutado.



La tensión política provocó renuncias en el gabinete, mientras el Ejecutivo defiende que la decisión debe ser revisada por el próximo gobierno.

El martes 21 de abril, el Congreso de Perú confirmó que existe la posibilidad de iniciar el trámite de una moción de censura contra el presidente interino, José María Balcázar. La medida surge luego de que varios parlamentarios manifestaran su intención de impulsar este proceso.

El presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, fue enfático al respecto: “Si se presenta una moción de censura y cuenta con las firmas necesarias, hay que darle trámite. Eso está establecido en el reglamento y no hay vuelta que darle”.

Cuestionamientos por la compra de aviones F-16

El impulso de la moción de censura se produce tras la decisión del mandatario interino de aplazar la compra de aviones F-16 Block 70, un contrato valorado en 3.500 millones de dólares que había sido firmado durante la administración de José Jerí.

Pese a que ya se había efectuado un pago inicial de 2.000 millones de dólares, Balcázar sostuvo que las negociaciones deben ser revisadas por el próximo gobierno, lo que implicó suspender temporalmente la adquisición total de las aeronaves.

Argumentos desde el Congreso

Uno de los principales promotores de la moción es el congresista Ilich López, del partido Acción Popular. El legislador defendió la iniciativa al señalar que “la seguridad nacional no se negocia”.

Además, advirtió que, más allá de factores geopolíticos o del país proveedor, lo prioritario es la protección de los secretos de Estado y la defensa del territorio peruano.

Desde el Consejo de Ministros, en cambio, se ha defendido la decisión del Ejecutivo. Autoridades señalaron que se han cumplido los compromisos correspondientes al actual periodo de gobierno, que se extiende hasta julio, cuando deberá asumir el nuevo gabinete tras las elecciones.

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Renuncias en el gabinete

En medio de la tensión política, el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, y el canciller Hugo de Zela presentaron su renuncia de manera simultánea. Ambos expresaron su preocupación por el impacto de la decisión en la seguridad nacional.

Horas después, Amadeo Flores fue designado como nuevo titular de Defensa.

Festival aéreo en medio de la polémica

Paralelamente, la Fuerza Aérea del Perú confirmó la llegada a Lima de dos aviones F-16 del equipo acrobático estadounidense Viper Demo Team. Las aeronaves participarán en el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026, que conmemora el 112 aniversario del nacimiento del capitán José Abelardo Quiñones.

El evento se desarrollará en un contexto marcado por la controversia en torno a la compra de 24 cazas F-16 Block 70, una operación que inicialmente fue declarada secreta y que, en un inicio, contemplaba únicamente 12 aeronaves.