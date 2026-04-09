Caso Iryna Zarutska: declaran incompetente al acusado de asesinar a la refugiada ucraniana en EE.UU.

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Proceso suspendido: Decarlos Brown Jr. fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado, dejando el caso por el asesinato de Iryna Zarutska en pausa indefinida



Limbo jurisdiccional: Al estar bajo custodia federal en Chicago, los tribunales estatales no pueden gestionar su tratamiento ni avanzar en las audiencias locales de Carolina del Norte.



Reforma legal: El crimen impulsó la "Ley de Iryna", que restringe las fianzas sin pago para delincuentes reincidentes o violentos en el estado.

Un tribunal del condado de Mecklenburg determinó que Decarlos Brown Jr., acusado de asesinar a la refugiada ucraniana ¿Qué le hacen a las prisioneras? Alerta por muerte de periodista ucraniana en Rusia en un tren ligero de Charlotte, no cuenta con las facultades mentales para enfrentar un juicio. Tras una evaluación psiquiátrica realizada por especialistas del Hospital Regional Central, el informe concluyó que el procesado carece de las condiciones necesarias para ser juzgado en la actualidad.

El laberinto procedimental del caso

Los resultados de la evaluación permanecieron bajo reserva hasta la formalización de una moción el pasado 7 de abril, marcando un matiz procesal atípico. Actualmente, la reactivación del caso estatal por homicidio depende de que un magistrado valide el informe y se logre restablecer la capacidad mental del imputado, un mecanismo legal que suele prolongarse durante meses.

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Dualidad judicial y custodia federal

La situación jurídica se complejiza debido a que Brown se encuentra bajo custodia federal en Chicago. El defensor público argumentó que, al estar bajo jurisdicción nacional, el tribunal local de Carolina del Norte carece de autoridad para gestionar su rehabilitación mental o realizar las audiencias exigidas por la ley estatal. Además de los cargos locales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal en octubre por delitos de violencia en sistemas de transporte público con resultado de muerte.

Déficit de recursos en salud mental

El caso ha puesto bajo la lupa las carencias del sistema sanitario en Carolina del Norte. Según reportes del canal local WBTV, la escasez de camas y recursos en hospitales públicos obliga a los procesados declarados incompetentes a esperar más de un año por tratamiento. Estas deficiencias estructurales generan cuellos de botella que paralizan procesos penales críticos, postergando la justicia para las víctimas.

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El perfil de la víctima y el agresor

Iryna Zarutska, de 23 años, había llegado a Estados Unidos huyendo del conflicto bélico en su país. Su asesinato, captado en video, conmocionó a la opinión pública y escaló a la esfera política nacional. Por su parte, Brown, de 35 años, posee un extenso historial delictivo que incluye 14 arrestos desde 2007. Según declaraciones de su madre al New York Post, el hombre padece esquizofrenia, condición que se suma a sus antecedentes por agresión y posesión de armas.

En el momento del ataque, ocurrido en agosto pasado, el sospechoso gozaba de libertad bajo una "promesa por escrito" de comparecer ante la corte, tras un incidente menor por una llamada falsa al 911. La difusión del crimen reabrió el debate sobre la laxitud de las fianzas sin pago en efectivo, un tema que incluso llevó al entonces presidente Donald Trump a solicitar la pena de muerte para el implicado.

El impacto de la ‘Ley de Iryna’

Como respuesta directa a este suceso, el gobernador Josh Stein promulgó la denominada ‘Ley de Iryna’. Esta normativa restringe drásticamente la concesión de fianzas sin pago en casos de delitos violentos o reincidencia, endureciendo los controles judiciales. La reforma surge tras datos del Departamento de Seguridad Pública que evidenciaron un incremento de violencia perpetrada por individuos en libertad condicional no supervisada.

Dilemas de la justicia preventiva

La demora en la restauración de la capacidad mental no solo afecta el debido proceso, sino que, según publicaciones como The Lancet Psychiatry, puede deteriorar las pruebas judiciales y agravar el estado psiquiátrico del imputado. Organizaciones civiles señalan que la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de enfermedades mentales agudiza la crisis en el sistema penal estadounidense.

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Un debate sobre seguridad y refugio

Más allá de los cambios legales, el crimen de Zarutska situó en primer plano la vulnerabilidad de los refugiados en espacios públicos. Diversos colectivos exigen protocolos de vigilancia más rigurosos en el transporte masivo. Mientras tanto, el futuro de Brown sigue en un limbo legal, supeditado a la coordinación entre las esferas estatal y federal y a una evolución clínica que aún parece distante.