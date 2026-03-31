Sin ruido, pero masivo: el evento global que convoca a más de 20 millones

Los Testigos de Jehová recordarán la muerte de Jesucristo el jueves 2 de abril de 2026

La noche del 2 de abril de 2026, más de 9 millones de Testigos de Jehová en todo el mundo invitan al público a participar en la Conmemoración anual de la muerte de Jesucristo, un evento gratuito que busca compartir un mensaje de esperanza y que el año pasado, en el 2025, reunió a más de 20 millones de asistentes.

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Hay fechas que pasan casi desapercibidas en el calendario, pero que para millones de personas tienen un peso profundo. No se anuncian con grandes campañas comerciales ni con feriados largos, pero movilizan a comunidades enteras en silencio. Una de ellas está por llegar este jueves 2 de abril.

En Ecuador, como en otros países, la invitación ya circula. No hay costo de entrada ni requisitos especiales: cualquier persona puede asistir. La cita suele ser a las 18:00 en los salones donde esta comunidad se reúne habitualmente.

Para quienes participan, no se trata solo de una tradición, sino de un acto de memoria. La conmemoración, también conocida como la Cena del Señor, gira en torno a las enseñanzas de Jesucristo y al significado de su sacrificio.

"La vida y las enseñanzas de Jesús siguen teniendo un profundo significado para millones de personas hoy en día. Esperamos que quienes nos visiten puedan reflexionar sobre cómo sus enseñanzas nos ayudan a afrontar los desafíos actuales y a vivir con esperanza”, comentó César Mora, portavoz de los testigos de Jehová en Ecuador.

A diferencia de otras celebraciones religiosas, esta se realiza una vez al año. La razón no es logística, sino simbólica. Los Testigos de Jehová siguen el modelo bíblico que sitúa este evento en la misma fecha en la que ocurrió, según el calendario antiguo. Por eso, cada año cambia en el calendario convencional, pero mantiene su esencia.

En el evento se ve el pan sin levadura y vino

El formato también es particular. Durante la reunión se presenta un discurso basado en la Biblia y se utilizan pan sin levadura y vino tinto como símbolos, no como elementos que se transforman. No todos los asistentes participan de ellos; para muchos, el acto central es escuchar, observar y reflexionar.

Estas reuniones suelen convocar a familias completas. Algunos llegan por convicción, otros por curiosidad o invitación de un conocido. Lo cierto es que, por una noche, el ritmo cotidiano se detiene para dar paso a un espacio más introspectivo.

Más allá de las creencias, el fenómeno revela algo constante: en tiempos complejos, las personas siguen buscando sentido, respuestas o, al menos, un momento de pausa. Y en esa búsqueda, eventos como este logran reunir a millones alrededor de una misma idea.

No es una celebración estridente. Es, más bien, un acto silencioso que cada año vuelve a repetirse, recordando que, para muchos, la esperanza también se construye en comunidad con la fe puesta en un Dios Todopoderoso.

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No es una fecha elegida al azar. Para los Testigos de Jehová, el día y la hora de la Conmemoración tienen un origen preciso que se remonta al momento en que Jesucristo instituyó esta celebración.

Según el relato bíblico, ocurrió el 14 de nisán del año 33, justo después de la puesta del sol. Ese detalle, la hora y el día, no es menor. Marca el modelo que esta comunidad sigue hasta hoy, replicando lo que consideran la forma original en que se llevó a cabo este evento. Este año corresponde al jueves 2 de abril, a partir de las 18:00

A diferencia de otras fechas religiosas que se fijan en el calendario tradicional, esta conmemoración no tiene un día fijo en el calendario moderno. Cada año cambia. La razón está en su origen: se basa en el calendario lunar bíblico, el mismo que se utilizaba en tiempos de Jesús.

En ese calendario, el 14 de nisán fue el día en que se celebró la Pascua judía y, también, cuando Jesús compartió su última cena con sus discípulos antes de su muerte. En el año 33, esa fecha cayó en viernes. Sin embargo, en la actualidad puede coincidir con cualquier día de la semana.

Para determinar cuándo se conmemora, los Testigos de Jehová no siguen el calendario judío moderno, sino que utilizan un método basado en los cálculos que se hacían en la época de Jesús. Esto permite mantener, según su interpretación, la coherencia con el modelo original.

Por eso, más allá de la fecha que marque el calendario convencional, el sentido de la conmemoración se mantiene intacto: recordar un momento específico en la historia, respetando tanto el día como la hora en que, según la Biblia, ocurrió.

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