El huevo ecuatoriano da el salto: listo para conquistar Emiratos Árabes Unidos

Más de 3.800 millones de huevos al año respaldan una apuesta por diversificar mercados más allá de la región

Invisibles para muchos, indispensables para todos, ellos sostienen una industria entera. Los huevos, uno de los productos más cotidianos en la mesa ecuatoriana, están a punto de dar un salto inesperado: cruzar continentes y llegar hasta Emiratos Árabes Unidos.

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El anuncio no llega como un hecho aislado, sino como el resultado de un proceso técnico que tomó tiempo y negociaciones silenciosas. Ecuador logró cerrar la homologación de requisitos sanitarios con ese mercado, un paso clave que, en términos simples, abre la puerta para que los productores nacionales puedan exportar.

A partir de ahora, el camino deja de ser teórico. Las granjas interesadas ya pueden iniciar trámites, ajustar procesos y prepararse para competir en un destino que exige estándares altos y consistencia en la calidad.

Agrocalidad abrió la oportunidad

Detrás de este avance hay una industria que, aunque muchas veces pasa desapercibida, produce más de 3.800 millones de huevos al año. Es una cifra que no solo habla de volumen, sino de un engranaje productivo que sostiene empleo, abastecimiento interno y ahora, con mayor fuerza, una apuesta por la internacionalización.

El reto no es menor. Llegar a Emiratos Árabes Unidos implica cumplir con controles estrictos en sanidad e inocuidad. En ese proceso, Agrocalidad ha sido la pieza técnica que valida que lo que se produce en Ecuador puede competir fuera sin comprometer estándares.

Para el sector, el mensaje es claro: no se trata solo de vender más, sino de vender mejor. De demostrar que un producto básico puede cumplir con exigencias internacionales y posicionarse en mercados donde la confianza lo es todo.

El huevo ecuatoriano ya se vendía en otros países

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Hasta ahora, Ecuador ya tenía presencia en destinos como Cuba y Colombia. Pero la llegada a un mercado más distante y competitivo cambia la escala. No solo amplía oportunidades comerciales; también eleva la vara para toda la cadena productiva.

En el fondo, lo que está en juego es algo más que una exportación. Es la posibilidad de diversificar riesgos, reducir la dependencia de mercados cercanos y darle al sector avícola una proyección distinta.

El desafío ahora será convertir esta apertura en negocio real. Que los huevos ecuatorianos no solo tengan permiso para entrar, sino espacio para quedarse.

Porque en el comercio internacional, abrir la puerta es apenas el comienzo. Mantenerla abierta es la verdadera prueba.

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