Bono de Desarrollo Humano abril 2026: fechas, montos y cómo consultar con cédula

Si es una persona que cumple con los requisitos para recibir una ayuda económica estará en la lista de beneficiarios

El Bono de Desarrollo Humano en Ecuador otorga entre 55 y 150 dólares a personas en situación de pobreza o extrema pobreza, como un apoyo clave para cubrir necesidades básicas como alimentación y salud. Para verificar si eres beneficiario, debes ingresar a la página del Ministerio de Desarrollo Humano con tu número de cédula y código dactilar. La asignación no requiere inscripción, ya que se realiza automáticamente a partir del Registro Social.

Esta ayuda económica resulta fundamental para miles de familias que dependen de estos recursos para gastos esenciales como medicinas o alimentación.

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Para saber si se es beneficiario del bono hay que ingresar a la página web del Ministerio de Desarrollo Humano, luego se busca en la lista que sale a la derecha donde dice Certificado Digital Beneficiarios Bonos y Pensiones, tras hacer clic aparece una página que dice obtención certificado usuario de bonos y pensiones del MDH. Allí le pide ingresar un texto de una imagen que aparece, se hace clic en validar.

En la parte inferior pide número de cédula y el código dactilar, tras ingresar la información le dice si es o no beneficiario del bono de Desarrollo Humano.

¿Cómo obtener el bono de desarrollo humano u otra pensión?

La selección de los beneficiarios de los bonos y pensiones que entrega el Ministerio es automática a través de un proceso de cruce mensual de bases de datos y no considera mecanismos de solicitud personal ni institucional.

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Principalmente, la selección de usuarios de las transferencias monetarias (a excepción del Bono 1000 Días) se realiza en función del Registro Social vigente que es una base de datos que contiene información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de familias, con esta herramienta las instituciones del Estado puede identificar a la población en pobreza y extrema pobreza para enfocar de mejor manera las políticas, programas sociales, bonos y ayudas sociales.

Adicional, mensualmente se verifica el cumplimiento de las demás condiciones de habilitación a cada una de las transferencias monetarias, de conformidad a la normativa legal vigente. Por otro lado, la selección de los titulares de derecho del Bono 1000 Días se realiza sobre la base de posibles beneficiarios que remite mensualmente la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil al Ministerio.

En este sentido, el número de usuarios que se incluyen o excluyen mensualmente a las transferencias monetarias no contributivas, es variable, en función a las actualizaciones del puntaje del registro social de los usuarios y demás bases internas y externas.

¿Cuándo cobrar?

El cobro del bono se realiza de acuerdo al último número de cédula en los puntos de pago autorizados más cercanos a sus domicilios como, por ejemplo, las tiendas del barrio: Banco del Barrio o Mi vecino.

Por ejemplo: si la cédula termina en 4 puede cobrarlo con su cédula los días: 4, 14 o 24 del mes.

¿Quiénes no calificarían para recibir un bono o pensión?

De acuerdo a normativa vigente y de manera general, no podrán ser titulares de derecho de las transferencias monetarias del artículo 1 aquellas cédulas que consten:

Como titular de derecho del Bono Joaquín Gallegos Lara en las bases de datos proporcionadas por la Subsecretaría de Discapacidades del MDH.

Como titular de derecho del Bono para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Orfandad por Muerte Violenta de su Madre o Progenitora, en las bases de datos proporcionadas por la Subsecretaría de Protección Especial del MDH.

Como usuarios en los Centros Gerontológicos Residenciales y Centros de Referencia y Acogimiento Inclusivo para Personas con Discapacidad, de administración directa o por convenio por parte del MDH, en las bases de datos proporcionadas por el Viceministerio de Inclusión Social.

Como servidores públicos en las bases de datos proporcionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En las bases de datos proporcionadas por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros.

Como ex combatientes reconocidos como héroes y heroínas nacionales de conformidad a la Ley No. 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 804 y se encuentren en las bases de datos proporcionadas por el Ministerio de Defensa Nacional.

En las bases del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a excepción de aquellos afiliados al Seguro Social Campesino o afiliados al Trabajo No Remunerado en el Hogar.

En las bases del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

En las bases del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.

Adicionalmente, de manera mensual identifica en la base del Registro Social, a personas y núcleos familiares que superen la línea de pobreza establecida por la Unidad del Registro Social; mismos que son excluidos de la base de datos de las transferencias monetarias.

El Bono de Desarrollo Humano de abril 2026 se cobra en agencias de BanEcuador, corresponsales no bancarios (Banco del Barrio, Mi Vecino, Red Activa) y cooperativas autorizadas.

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