Una respuesta ante los fallos de AlertaApp de la CSCG

Tras el reportaje de EXPRESO con respecto a las fallas e inseguridades ciudadanas generadas por AlertaApp, el nuevo programa que ha lanzado la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que busca dar una nueva alternativa para contactarse con las autoridades locales, el director de este organismo, Christian Cherrez, envió su respuesta a este Diario. En ella detalla que a la fecha, "las alertas registradas hasta ahora han sido de ciudadanos que realizan pruebas para verificar su funcionamiento".

“Si la ayuda no llegaba ni con una llamada, será peor ahora” Leer más

Mientras que los errores presentados por ciudadanos, en el sistema de registro, los atribuye a que la validación de información no es inmediata y demora en aprobar a sus usuarios.

"Adicionalmente, como se ha explicado, las zonas se están activando progresivamente. El 15 de noviembre empezamos con Urdesa y Miraflores; el 23 de noviembre se incorporaron Los Ceibos, Bellavista y Ferroviaria; el 30 de ese mes incluimos a Kennedy, Garzota y Simón Bolívar. El 7 de diciembre entrará en funcionamiento Alborada y el 14 de diciembre lo hará el sector de Sauces."

Así como fue señalado en el reportaje que expuso los errores dentro de esta app, ciudadanos, que pertenecían a estas ciudadelas, también presentaron problemas para el registro.

Hay guayaquileños como Rocío Villagrán, quien habita en Urdesa, no ha podido descargar la aplicación. “Ni en mi trabajo, que es en Urdesa o en mi casa puedo hacer el registro. Todo el tiempo me sale error, error y más error. No paso de la pantalla de inicio y me preocupa porque emergencias ya he tenido. Si esto no me sirve, las llamadas al ECU no me contestan, entonces a quién acudo”, cuestiona.

Sin embargo, a pesar de los errores reportados, el director insiste en que la aplicación trabaja como debe ser.

"La Aplicación está funcionando según lo previsto y lo han confirmado las personas que han realizado las pruebas. El desarrollo de AlertApp Guayaquil nos tomó 18 meses y se realizaron las pruebas necesarias antes de ponerla a disposición de los usuarios", dice Cherrez.

“La joven se desangraba y el ECU 911 jamás llegó” Leer más

A lo que agrega, además de la demora para verificar los usuarios, también hay quienes escriben mal la dirección de correo durante el registro y por eso se presentan estas "fallas".

"La validación se hace para evitar que se generen alertas falsas, que hagan desperdiciar los recursos de los ciudadanos", indica.

Este Diario también cuestionó a la corporación por las respuestas tardías para atender las problemáticas que se han presentado en el Puerto Principal, pues los ciudadanos temen que la gestión, vía esta aplicación, para responder emergencias sea peor, debido a la poca eficacia del organismo para dar auxilio.

"La atención que el ciudadano recibe, de parte de la CSCG, es procesada en menos de un minuto; sin embargo, la respuesta a los ciudadanos depende de las entidades y la disposición de los recursos que tenga cada institución. Esta herramienta ayudará a tener más información para proporcionarle datos a las entidades de primera respuesta; como por ejemplo Policía Nacional", asegura el director de la corporación.