Renovación de avenida Rodolfo Baquerizo Mazur ofrece aceras más anchas en La Alborada

El Municipio interviene en esta vía del norte de Guayaquil utilizando la Guía de Diseño de Calles

Los trabajos viales en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en La Alborada, se extenderán al menos hasta febrero del 2027.

La renovada avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la ciudadela La Alborada, tendrá aceras más anchas para fomentar la caminabilidad, según destacó el Municipio de Guayaquil este lunes 23 de marzo.

Los trabajos comenzaron el 20 de marzo de 2026, cuando se cerró al tránsito vehicular los tres carriles en sentido sur-norte, desde Agustín Freire hasta José María Egas, durante cinco meses.

Luego vendrá el bloqueo en los carriles norte-sur, durante seis meses. En total, será casi un año de obras, con las que se espera cambiar la imagen de la principal vía de La Alborada.

¿Qué cambios habrá en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur?

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"Uno de los cambios principales será la nueva geometría de las aceras, que ahora tendrán mayor amplitud y continuidad peatonal para garantizar la seguridad de los usuarios", indicó la Alcaldía en una publicación.

"También se implementarán rampas para facilitar la circulación de personas con movilidad reducida", añadió la entidad.

La infraestructura peatonal en esta vía, al igual que en la mayoría de calles y avenida de la ciudad, es deficiente: desniveles, huecos, postes instalados en medio trayecto, son algunos de los problemas que ha recogido EXPRESO.

La Municipalidad asegura que en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur se aplicarán los criterios de la Guía de Diseño de Calles, publicada en 2025.

La obra, con un costo de 3,9 millones de dólares, incluirá también otro tipo de mejoras a nivel vial:

Reemplazo total del pavimento de hormigón

Renovación de sistemas de agua potable, aguas servidas y drenaje pluvial

Soterramiento de cables eléctricos y de telecomunicaciones

Nuevas luminarias LED

Reemplazo de postes

Incorporación de más jardineras

Reemplazo de quioscos por nuevas estructuras

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