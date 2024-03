Posorja: Playa Delfín comenzó a construir un muro de contención

Playa Delfín (Posorja) no va a desaparecer, aseguran los habitantes de esta comuna que fue testigo del fallecimiento de tres niños que quedaron sepultados por una avalancha de tierra la tarde del pasado 11 de marzo. Como lo relató entonces EXPRESO, un grupo de personas se encontraba debajo del acantilado que colinda precisamente con la figura de cemento que hace honor al nombre del balneario, cuando ocurrió la tragedia que causó la muerte de Matías, Dasha y Kylie.

Hoy, ante el temor de que un hecho similar se repita, las familias han empezado a trabajar por cuenta propia para resguardar el área. Su meta es levantar un muro de contención de aproximadamente 600 metros de extensión.

Este 13 de marzo, las primeras volquetas llegaron con enormes piedras que, con ayuda de una retroexcavadora, han ido colocando en las faldas del acantilado; que es la zona afectada por la erosión registrada en el sitio con el pasar del tiempo.

Efrén Reyes, expresidente de la comuna y presidente de las Confederaciones de las Comunas del Ecuador, aseguró que la construcción del muro tiene el asesoramiento técnico de ingenieros y arquitectos que viven en la comuna, como Carlos Orrano y Karen Cumbe, quienes supervisan los trabajos. Que ahora estos son preliminares, sentenció. Que luego construirán unas escolleras y pondrán la debida señalética, que hasta entonces no es visible en ningún punto.

Reyes aclaró que, como comunas, el Municipio de Guayaquil no tiene la competencia en la forma de vida que llevan y por eso, hizo énfasis, son ellos los encargados de tomar sus propias decisiones a la hora de hacer este tipo de obras, aunque la ayuda es más que bienvenida, precisó.

En el acantilado se ha colocado ahora plásticos que eviten un posible deslave. Néstor Mendoza

Los comuneros explican que lo que está en riesgo son las cabañas y comedores que tienen sus bases ya erosionadas, las mismas que reforzarán. "Con las viviendas la situación es otra, están a más de 60 metros del filo del acantilado y no corren riesgo", dijo Erwin Mora, residente.

Las zonas donde aún no se colocan las piedras están cubiertas con grandes plásticos para evitar que las lluvias provoquen otra avalancha.

Con respecto a la escultura del delfín, Reyes aseguró que será reconstruido con material galvanizado y como parte de la planificación del desarrollo turístico para el 2025, la figura se convertirá en una especie de biblioteca-cafetería.

“Playas Delfín no va a morir, volverá a ser el balneario preferido de los turistas. Esperamos eso sí que esta tragedia no se vuelva a repetir jamás. Nunca, nunca, jamás...", señaló.

Pero para los visitantes, teniendo en cuenta lo sucedido, es vital que el Municipio de Guayaquil se sume con acciones. "¿Qué tan complejo o costoso pudo haber sido colocar señalética cerca del acantilado? No hay ni un solo letrero. Y claro, si el turista llega y no lee nada, se lleva el riesgo a que pase lo que pasó. Aquí el Municipio debió actuar y más aún la comuna. Si dice que es independiente, que ellos toman sus decisiones, entonces por qué desde un inicio no optaron por colocar enormes letreros de advertencia. Esto es como comprar una moto y no tener casco. La responsabilidad de lo que pasó, recae en todos", denunció Rosie Cajamarca, guayaquileña que en repetidas ocasiones ha visitado el lugar.

