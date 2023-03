Las obras de mujeres, a la palestra

Tras anunciar a su ganadora la semana pasada, el Salón de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas oficialmente abrió sus puertas al público.

En esta edición, en la que participaron sesenta y una piezas de trece provincias, la temática era ‘Mujeres en acción’.

Veinticuatro propuestas fueron seleccionadas para el salón, entre ellas la potente obra ‘Ni una menos’, de Gabriela Serrano Soto, y la enternecedora ‘Stop and smell the roses’, de Mayra Silva Benavides, quienes obtuvieron menciones de honor.

La obra ganadora fue ‘Imaginarios urbanos’, de la artista y catedrática Marcela Barreiro, quien elaboró una serie de siete lienzos en pequeño formato.

“Si algo me apela, trato de traducir esa inquietud al plano artístico, puede ser algo que me acompañe de manera flotante durante un buen tiempo, en ese sentido no considero que exista una linealidad”, dijo.

La muestra estará abierta al público hasta el próximo 10 de abril. El ingreso es libre.