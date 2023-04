El dueño de un local de venta y compra de vehículos se llevó una desagradable sorpresa al percatarse que en la pared de su negocio, le habían escrito un mensaje amenazante, además le rompieron los vidrios de las ventanas. De la novedad conoció la mañana de este sábado 8 de abril, cuando pasaba por el lugar, ubicado en la avenida Narcisa se Jesús, en el norte de Guayaquil.

Fabricio González, dueño del negocio explicó que todo comenzó el pasado 15 de marzo, cuando a su establecimiento llegó un hombre a venderle un carro Kia Picanto, de color rojo, año 2019.

"El señor insistió en venderlo. Hicimos el trámite. No tuvimos inconveniente en los registros de la Comisión de Tránsito, hasta ahí todo era normal. Le cancelé 8.400 dólares. Pero cuando voy a la notaría descubro que el carro estaba a nombre de otra persona", contó el afectado.

Dijo que de esta novedad alertó a la Policía y que el hombre, de 29 años, que intentó vender el carro fue detenido y llevado a la Penitenciaria.

"Me amenazó, me dijo que esto no se iba a quedar así. Desde ahí no he podido estar tranquilo. Hasta esta mañana que me encuentro con esta novedad. Según las investigaciones, el carro fue alquilado en una rentadora de Santo Domingo", manifestó.

En la pared del local con marcador negro escribieron la siguiente amenaza. "Sácalos o te mandamos a matar Choneros". Policías llegaron al negocio para tomar procedimiento y dar con los responsables.