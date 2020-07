Luis Almeida: “La respuesta es trabajar y solucionar”

La falta de mantenimiento en las escalinatas de Urdesa y en algunos parques de la ciudad, preocupan a la comunidad y EXPRESO ha hecho eco. Por ello, el concejal Luis Almeida explica las acciones que llevará al Concejo municipal para buscar soluciones.

¿Cuáles son las mejoras que hará el Municipio en las escalinatas de Urdesa?

Urbanor inicia una campaña de seguridad que apunta a recuperar el barrio Leer más

Esa problemática viene de hace algunos años, pero hay que aprovechar lo positivo que tiene Urdesa para aumentar el turismo dando las seguridades debidas. Hay que hacer un basto programa de arreglos. Hay que dar respuestas y la respuesta es trabajar para la gente inmediatamente, por lo tanto, la Municipalidad debe cumplirle. Llevaré este caso a la sesión del Concejo o a la Alcaldía para llamar a la gente de Parques y Vía Pública. Como presidente de la comisión de Vía Pública veo que hay que prestarle importancia, una gran minga de limpieza y de allí hacer una planificación para hacer los cambios. Eso es lo correcto, hay que hacerlo, la gente quiere soluciones, nadie quiere peleas. Hay que hacer una reparación, no puede ser que la gente no pueda caminar por allí. La Municipalidad tiene los recursos y si no los tiene se lo exigiremos al Gobierno Nacional, que nos está debiendo recursos.

La inseguridad ronda en las escalinatas de Urdesa https://t.co/N8as1ObGrx — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) July 28, 2020

Hay algunos parques en la ciudad que están en abandono. ¿Hay un plan de mejora?

Urdesa es linda y siempre fue lo mejor. El proceso de regeneración es esto, continuar con la obra que Guayaquil pide y exige y nosotros tenemos que inspirar porque sino inspiramos eso no vamos a ser una gran ciudad. Luis Almeida, concejal de Guayaquil.

Guayaquil tiene cerca de 2.000 parques. No todos están abandonados, cada año hay que hacer reparaciones. Hay que volver a retomar el tema y volverlos a reparar. Hay muchos que se han arborizado, el problema es el mantenimiento. El Municipio hizo un sistema de entregarle a la comunidad los parques, pero algunos no han cumplido o los han abandonado. Lo importante es trabajar y solucionar. Si bien en cierto la pandemia permitió que la maleza crezca, también la naturaleza ha reverdecido, hay cosas positivas en términos de lo que hay que lograr.

En ese caso, si la comunidad no cumple con su parte, ¿cuál es el accionar?

Falta de rejillas en los sumideros preocupa a los vecinos de Lomas de Urdesa Leer más

Hay que coger a otro grupo de personas y si tampoco funciona ese grupo, la Municipalidad antes hacía un proceso de comodatos o entregas de administración a empresas, hoy en día no se puede hacer eso, pero hay formas y lo importante es querer hacerlo y servir.

Se solicitó información sobre el trabajo de mantenimiento en tres parques de La Garzota y no obtuvimos respuestas. ¿Qué pasa allí?

Allí lo que ha faltado es que el Departamento de Parques vuelva a conectarse con los encargados del manejo del parque y sino funciona, hay que buscar a otras personas que lo puedan hacer. Se planificó una reparación total de los parques, en eso nos vino la pandemia y eso nos ha retrasado.

Otra preocupación en los vecindarios es la inseguridad. ¿Hay acciones conjuntas con la Policía para mitigar el problema?

El comité de seguridad ciudadana funciona perfectamente, tenemos sistemas de cámaras. En algún momento se debió haber dado una autorización para que el policía metropolitano sea un contribuyente de la Policía Nacional, casi de las mismas condiciones como en Nueva York, que la policía municipal contribuye a la policía federal. Si van a combatir el asunto de drogas si el agente no porta una arma no lo van a respetar. No podemos aceptar que el sicariato venga a Guayaquil, ese tipo de actuaciones debe ser parado a raya. La policía debe actuar con absoluta fuerza y debe tener y tiene el apoyo de las autoridades de Guayaquil y el país. Matar por encargo no puede ser en una sociedad civilizada.

¿Las fundaciones municipales han retomado su gestión?

“En Samanes vivimos en un estado de alerta permanente” Leer más

Esta pandemia nos ha descarrilado un tanto, no solo al municipio sino a todos, la falta de recursos económicos también, la metrovía, la aerovía, por ejemplo, no se podía inaugurar en julio, ahora habrá que recuperar el tiempo. Eso igual hay que retomarlo, hay que dedicarse a trabajar. Yo creo que hasta que encontremos la vacuna no podemos dejar de avanzar. La otra gran verdad es que el pueblo guayaquileño se autoprotegió. Y que nadie deje de portar mascarillas. En el municipio mandamos a hacer dos millones quinientas mil mascarillas que se han distribuido y si se necesita más hay que hacerlo, a pedido de insistencia mía aprobamos los kits alimenticios. Se han dado casi 400.000 mil kits alimenticios. Hay que dejarse de tonterías, hay que hacer las cosas, la mejor forma de quedar bien es hacer.