La lluvia causa estragos por segunda noche consecutiva en Guayaquil

Por segunda noche consecutiva, como lo pronosticó el Inmahi, una lluvia acompaña de vientos, rayos y truenos afectó a Guayaquil.

Habitantes del norte, donde se reportó un corte de luz que duró cerca de una hora, aunque hay zonas donde el servicio a esta hora (23:00) aún no vuelve; aseguraron que los vientos fueron tan fuertes que incluso con las ventanas cerradas estas llegaron a temblar.

A través de sus canales oficiales, CNEL aseguró que la interrupción del servicio tuvo lugar por la caída de una valla cerca de la cooperativa Los Rosales, en el norte de Guayaquil.

#Atención | La caída de una valla a la altura de la coop. Los Rosales al norte de #Guayaquil dejó sin energía eléctrica al sector, además a la ciudadela Los Samanes, coop. Nueva Prosperina y alrededores.



Personal se mantiene en sitio para restituir el servicio. pic.twitter.com/shpcgQnNx0 — CNEL EP (@CNEL_EP) February 20, 2024

"Por un instante pensé que había temblor luego me asomé a las ventanas y vi como los árboles se movían. Luego de varios años una lluvia ha llegado a asustarme. Siempre he pedido que llueva en la ciudad, por el calor que soportamos, pero lo de hoy fue raro. Me asusté", aseguró Melissa Wong, habitante de la ciudadela la Alborada.

Según los usuarios de la red social X, son varias las calles del norte que registran ya acumulación de agua. Sauces 6, Samanes, Guayacanes; la avenida Barcelona, la vía Daule y el sector Beata Mercedes de Molina, constan en la lista.

En vía a la costa, según la cuenta oficial Cups Fire, se registra también la caída de un árbol. Su desplome obstaculizó el paso en tres carriles. Usuarios reportan que en la avenida Del Bombero se registró un hecho similar.

Aquiles: Guayaquil ya no se inunda!!!

Guayaquil hoy: 👇🏻 pic.twitter.com/XpLLpPcGrc — Sofía Mendoza (@Vikinga_EC) February 20, 2024

Los habitantes de Mi Lote, una de las zonas donde se ha reportado que las calles están en pésimo estado, exigieron la noche de este 19 de febrero un bacheo urgente. "Con la lluvia de hoy varios carros y motos hay caído en los enormes agujeros. Los conductores pudieron matarse. Alcalde, haga algo por favor. Si va a grabar un nuevo video, venga a esta zona y confirme lo deplorable que están nuestras vías", denunció Carlos Loor; al referirse a la grabación que hizo el pasado 18 de febrero el alcalde indicando que las calles del Puerto Principal se encuentran en perfecto estado.

