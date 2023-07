Jhonn Wiener, actual gerente general de Induauto, y lleva en el cargo desde el 2014. Wiener tomó las riendas del negocio que su padre inició en el 68 y desde el nacimiento de EXPRESO inició una relación comercial que, hoy por hoy, cumple medio siglo de vida. En una entrevista con Wiener detalla cómo comenzó la relación entre estas dos empresas y la importación de EXPRESO para ellos.

¿Desde cuándo comenzó Induauto y cuándo inició su relación comercial con EXPRESO?

Si no me equivoco, cuando el Diario se fundó estuvimos en las primeras ediciones, y siempre hemos tenido una muy buena relación. Admiramos mucho la prensa libre que han profesado siempre, y nos sentimos súper cómodos con haber participado mucho de sus ejemplares.

¿Qué ha significado para ustedes Diario EXPRESO en este caminar empresarial?

Creo que hemos sido bastante complementarios. Han informado cuando hay cambios en la parte de vehículos eléctricos, en prohibiciones de importación, cuando hay novedades en el mercado en general, y eso ha permitido a los clientes saber que realmente está pasando y cómo se pueden acercar a nosotros para ayudarlos en un momento de cambio del mercado.

¿Cómo era la empresa en ese entonces? ¿Tenía una imagen, logo distinto, su actividad era mucho más pequeña? ¿A qué se limitaba?

Antes éramos una distribuidora de la marca Cummins, vendiendo motores marinos, automotrices y de bombeo, y poco a poco nos adentramos a la industria automotriz, agrícola, de automotores livianos, pesados, entre otras. Nuestra imagen y logos han cambiado a lo largo de nuestras actividades.

¿Recuerda algún hito, alguna noticia particular e importante de su empresa, que ha sido contado en nuestras páginas?

No recuerdo una novedad en particular, pero ustedes siempre nos mantienen a los lectores y empresas al tanto de las novedades en el mercado. Y nosotros hemos logrado comunicar a través de ustedes nuestras promociones, lanzamientos, etc. Hemos hecho muchos trabajos de presentación de marcas e innovaciones en la empresa, y en todos esos momentos, nos han ayudado con su cobertura.

¿Qué deseos tiene para la empresa que hoy está cumpliendo medio siglo de vida?

Para EXPRESO, les deseo lo mejor... La verdad que al igual que todos los negocios, nos hemos tenido que adaptar mucho a las nuevas realidades, lo digital. Hoy es un momento de adaptación para el mercado automotor, que migra a diferentes energías, los cambios de percepción de clientes que ahora optan por tener un vehículo eléctrico, y también adaptarse a los espacios de venta, que también migran a ventas en línea. Así que lo que les deseo son otros 50 años de vida.