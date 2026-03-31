Guayaquil sin toque de queda: qué cambió en terminales, movilidad y comercio

Tras la finalización del toque de queda, que duró las últimas dos semanas de marzo del 2026, los servicios se normalizan

La atención a los pasajeros de la terminal terrestre "Jaime Roldós Aguilera", de Guayaquil, será las 24 horas, según informó el Municipio.

La terminal terrestre de Guayaquil, "Jaime Roldós Aguilera", volvió a atender las 24 horas, luego de que finalizó el toque de queda temporal, que duró las dos últimas semanas de marzo del 2026.

Las terminales terrestres Costa, ubicada en la vía Perimetral, y la de Pascuales, funcionarán de 05:00 a 21:00, según se indicó en un comunicado.

Además, la terminal de carga y encomiendas atenderá de 06:00 a 22:00. Se dispuso el número telefónico 0963747434 para ofrecer más información a los viajeros.

Horario de Metrovía después del toque de queda

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"La Metrovía operará de lunes a sábado, de 05:30 a 22:30, y los domingos, de 06:00 a 21:00; mientras que la Aerovía funcionará todos los días, de 05:30 a 21:30", informó la Alcaldía en una publicación.

La finalización del toque de queda ocurrió a pocos días del feriado de Semana Santa, que será desde este viernes 3 de abril hasta el domingo 5.

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) aclaró que, aunque no habrá atención presencial en agencias bancarias, se podrán realizar transacciones a través de las aplicaciones digitales.

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