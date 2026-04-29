Monte Sinaí: vecinos matan a golpes a supuesto asaltante en plena mañana

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves El hecho ocurrió cerca de las 06:30, cuando vecinos retuvieron y golpearon al hombre tras un presunto intento de robo.

La víctima fue identificada como Jackson Salvatierra, de 26 años, según confirmaron sus familiares.

La Policía informó que la causa exacta de la muerte será determinada mediante la autopsia.

La violencia tomó un giro extremo en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Un hombre de 26 años murió tras ser golpeado por un grupo de moradores que lo acusaban de intentar cometer un asalto en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:30 de este miércoles 28 de abril. Según información policial, el individuo habría intentado robar a un ciudadano, lo que provocó la reacción de quienes se encontraban en el sector.

De acuerdo con el coronel Gino Pillajo, jefe del distrito Nueva Prosperina, el hombre fue retenido por varios habitantes, quienes lo agredieron con objetos contundentes. “Fue retenido por el populacho. Presuntamente fue golpeado con piedras y palos, pero será la autopsia la que determine la causa de la muerte”, explicó.

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Familiares llegaron tras conocer lo ocurrido

Minutos después del hecho, familiares arribaron al sitio y confirmaron la identidad del fallecido: Jackson Salvatierra, de 26 años. Según relataron, había salido de su vivienda cerca de las 05:30 de la mañana, una hora antes de lo sucedido.

En redes sociales circularon videos del momento, en los que se observa al hombre tendido en el suelo mientras varias personas lo rodean.

Cerca de las 07:30, el cuerpo fue retirado por personal de Medicina Legal y trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde se realizará la autopsia correspondiente.

El caso quedó en manos de las autoridades, que ahora deberán esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades en este nuevo episodio de violencia en la ciudad.

Para muchos ciudadanos, como Holger Romero y Nathali Quishpe, el suceso reabre el debate sobre la justicia por mano propia en sectores golpeados por la inseguridad.

"Es verdad que no aguantamos un día más de violencia, aquí nos matan porque sí y nos tienen asustados. Pero golpear a tal punto de matar también me asusta. Siento que todo está mal en la sociedad. El hartazgo, la indefensión y la indiferencia por parte de las autoridades nos están convirtiendo en seres que no queremos. Y eso es un riesgo. Es triste. Por donde lo quieras ver es triste", mencionó Quishpe.