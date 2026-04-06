Carril de la Metrovía ahora será compartido con autos particulares: conozca dónde

En la avenida de Las Américas y otros tramos ciertos carriles exclusivos permitirán la circulación en horarios específicos

Vehículos particulares podrán circular por el carril de la Metrovía en la avenida de las Américas y otros tramos para aliviar el tráfico.

¡Por fin una medida que nos ayude con este tráfico eterno! No creo que sea una solución, jamás lo será, pero al menos habrá algo de 'oxígeno' en horas pico”, señala María Torres, conductora habitual de la avenida de las Américas. Todos los días enfrenta filas interminables y embotellamientos que parecen no tener fin. “En las mañanas y en la tarde esto es un caos total; poder usar un carril de la Metrovía en horas punta nos va a ahorrar mucho tiempo. Era necesario", agrega el también conductor Sebastián Pérez, quien se traslada diariamente hacia ciudadela Simón Bolívar, en el norte de Guayaquil.

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Estas voces reflejan la experiencia de muchos ciudadanos que transitan a diario por el norte de la ciudad. La avenida de las Américas, junto con la avenida Carlos Julio Arosemena, son arterias vitales que conectan varios sectores estratégicos de Guayaquil. Sin embargo, la congestión histórica, que supera los 150.000 vehículos diarios (solo en Las Américas), ha generado estrés, retrasos y accidentes frecuentes.

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Los conductores ven la medida como oportuna

Para dar un respiro a los conductores, las autoridades de tránsito han decidido abrir parcialmente algunos carriles exclusivos de la Metrovía, permitiendo la circulación de vehículos particulares en horarios específicos e incluso de manera permanente en ciertos tramos. La medida, a decir de la ATM, busca mejorar la fluidez del tráfico, reducir los embotellamientos y optimizar los tiempos de viaje en las zonas más críticas del norte de la ciudad.

En la parada Aguirre Abad, en el sentido sur-norte, los carros particulares podrán usar el carril de la Metrovía desde las 6:00 hasta las 10:00 y nuevamente entre las 16:00 y las 20:00. Esto permitirá que los conductores avancen más rápido cuando el tráfico se vuelve pesado y caótico.

Carril de la Metrovía en la avenida Carlos Julio Arosemena ahora funciona de forma compartida con vehículos particulares de manera permanente. FRANCISCO FLORES

Otra parada donde se habilita el carril compartido es la de ciudadela Simón Bolívar, también en el sentido sur-norte. Aquí, los vehículos particulares podrán circular únicamente en la tarde, desde las 16:00 hasta las 20:00, contribuyendo a descongestionar una zona que suele presentar embotellamientos prolongados.

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En la parada Aviación Civil Oeste, en el sentido norte-sur, la apertura será permanente, es decir, los conductores podrán usar este carril todo el día, los siete días de la semana. Este tramo se ubica cerca de la iglesia Pared de Sufrir, y permitirá un flujo constante y menos caótico en esta parte de la ciudad.

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La apertura de carriles compartidos también se aplica en la avenida Carlos Julio Arosemena, entre las paradas 28 de Mayo y Fedenador, de manera permanente, lo que ayudará a mejorar la movilidad en un área crítica que conecta varios sectores densamente poblados.

Tramos y horarios de carriles compartidos

Parada Aguirre Abad (sur-norte)

Horarios: 6:00 a 10:00 y 16:00 a 20:00

Los carros particulares podrán usar el carril de la Metrovía durante estas franjas, avanzando más rápido cuando el tráfico se congestiona.

Parada Ciudadela Simón Bolívar (sur-norte)

Horarios: 16:00 a 20:00

Este tramo también permitirá circulación de vehículos particulares en la tarde, contribuyendo a descongestionar la zona.

Parada Aviación Civil Oeste (norte-sur)

Horario: permanente, 24/7

Aquí, los carros particulares podrán usar el carril todo el día, los siete días de la semana.

Ubicación: cerca de la iglesia Pared de Sufrir.

Avenida Carlos Julio Arosemena (Paradas 28 de Mayo – Fedenador)

Horario: permanente, 24/7

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