Las quejas no se limitan a la colocación de los radares a lo largo de la avenida Nicolás Lapentti, la arteria principal que atraviesa a Durán. A este clamor se suma la denuncia de la Corporación Nacional de Energía Eléctrica (CNEL), que en un operativo de control constató que los doce radares colocados en la vía, y en funcionamiento desde el pasado 1 de diciembre, estaban conectados de manera clandestina.

Alcalde de Durán anuncia que se eliminarán las multas por exceso de velocidad en la avenida Nicolás Lapentti Leer más

“Realizamos un operativo de control de energía para identificar quiénes estaban obteniendo luz de forma clandestina y nos percatamos de que doce radares estaban conectados directamente a la red pública y procedimos a la desconexión”, explicó ayer a EXPRESO Víctor Acosta, administrador de la Unidad de Negocio de Guayas y Los Ríos de CNEL.

Acosta explicó que el contratista no terminó el proceso para poner a funcionar los radares. “Recibimos el proyecto, lo aprobamos, pero nunca culminaron el proceso. Ellos tenían que solicitar los medidores, no lo hicieron y se conectaron directamente e incumplieron”, detalló Acosta, quien indicó que la sanción por infringir la ley es de dos salarios básicos unificados por cada radar; y si es reincidente, la multa sería de cuatro salarios básicos, asimismo, por cada uno.

Sin embargo, Thelmo Orellana, gerente general de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Durán (ATD), que ayer oficialmente asumió la competencia del tránsito en el cantón -donde las quejas por los congestionamientos han sido eternas-, apunta a que la desconexión de los aparatos fue un error. “Estamos levantando informes, parece que hubo un error técnico, pero tengo entendido que están instalados. Si hubo esa equivocación, ya se resolvió... No quiero decir que fue un error de CNEL, prefiero pensar que fue un error técnico”, dijo Orellana.

En un operativo de control nos percatamos que 12 radares estaban obteniendo luz de forma clandestina. Víctor Acosta

administrador de la unidad de negocios CNEL EP

Dalton Narváez, alcalde de Durán, por su parte, fue enérgico y rechazó que ellos hayan cometido una infracción. “Nosotros no hemos hecho nada de forma clandestina ni ilegal, hay una confusión con CNEL, todo se aprobó. No sé qué pasó. Tenemos un informe favorable de las conexiones. Hay factibilidad por parte de ellos”, expresó.

La colocación de radares con reducción de rangos de velocidad ya irrita en Durán Leer más

No obstante, en la Nicolás Lapentti los equipos se encontraban apagados.

“Que permanezcan así, no los queremos. Esos aparatos no harán más que quitarnos plata. En Durán solo damos y damos, y no recibimos nada a cambio. Absolutamente nada. Esos radares no servirán de nada. Aquí siempre hemos estado abandonados”, se quejó el habitante Diego Roldán, que coincidió con Fabián Plata, de La Primavera 2, en el hecho de que resulta “inconcebible que ahora estén robando hasta la luz”.

Sobre los radares, tras una lluvia de quejas ciudadanas, ayer Narváez informó que las multas por exceso de velocidad emitidas desde el 1 de diciembre y hasta que se resuelvan nuevos cambios, no serán cobradas. “Todas serán anuladas. Nadie deberá pagar esos valores”, indicó, al detallar que entre hoy y mañana planteará al Concejo Cantonal la posibilidad de que los límites máximos permitidos en la ruta no sean ya de 50 kilómetros por hora, sino de 70.

Son el colmo, encima que ponen radares sin sentido lo hacen robando luz. Cada vez estamos peor. Fabián Plata

​morador de Durán

Alcolisti echó raíz en otros rincones del Estado Leer más

Esta idea al guayaquileño Julio Calderón, que labora en Durán, le parece “más prudente”. “La Nicolás Lapentti es una de las vías más caóticas que tenemos. Hay atascos, nadie respeta nada, termina siendo hasta angosta, siempre está llena de huecos; que vayamos a 50 era una pesadilla”, sentenció Calderón, quien exhortó a que incluso se ilumine más la ruta.

“Con tanto ladrón, ir a 50 kilómetros es una sentencia al robo. Por favor, sean coherentes y cambien pronto la medida”, pidió.