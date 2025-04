Corte de luz en Durán este lunes 28: consulta el sector y el horario afectado

Durán volverá a quedarse sin energía eléctrica este lunes 28 de abril, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).

Zona afectada por el corte de energía

Según informó la empresa, la interrupción del servicio se realizará entre la 1:00 y las 6:00 de la madrugada y afectará principalmente a la zona industrial del cantón.

El corte de energía, según el anuncio publicado por CNEL, forma parte de un operativo de mantenimiento preventivo en la subestación Durán, ejecutado por la Unidad de Negocio Transelectric. La entidad explicó que estas labores buscan reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del suministro, aunque entre los habitantes hay malestar por la frecuencia con la que se repiten estas interrupciones.

"Siempre hay una excusa para estar sin servicios", se queja la ciudadanía

"Siempre hay alguna razón para estar sin servicios en Durán, cualquiera que sea. Agua, luz..., da igual. Siempre pasa lo mismo", expresó Ellie Albán, vecina del sector. "Ahora esto responde a un corte programado, pero siempre pasa algo. Siempre hay una excusa para que estemos con carencias en este cantón".

Pedro Luque, otro residente, compartió su inconformidad: "Dicen que todo se lo hace para mejorar el servicio. Sin embargo, sé que pasarán unos días y vendrá un corte nuevo. Necesitamos que ya se pongan serios. No podemos estar así".

A pesar de las molestias, CELEC EP insiste en que los trabajos son necesarios para garantizar un servicio más estable en el futuro. Mientras tanto, los residentes deberán prepararse para otra jornada sin energía, con las afectaciones que esto implica para la rutina diaria y las actividades productivas.

"Muchos dirán que no tener luz en la madrugada no genera molestias, pero eso es mentira. Somos muchos los que debemos trabajar a las 5:00 y en Guayaquil, por lo que debemos levantarnos antes. ¿Qué haré sin luz? Es molestoso. No es el fin del mundo obviamente, pero sí es molestoso", señaló Mónica Morán, también residente de Durán,.

