Coronavirus: "Se ha reducido la capacidad de transportación"

Desde que inició la emergencia sanitaria en el país, las autoridades han planteado una serie de medidas para evitar las aglomeraciones y, por ende, la propagación del coronavirus. Pero algunos de esos esfuerzos no han sido suficientes y todavía se evidencian largas hileras de personas que intentan ingresar a diferentes paradas y dentro de las unidades de la Metrovía.

Usuarios como Marjorie Medina confirman que las columnas se forman desde muy temprano por el horario de ingreso de los trabajadores. Aunque lo más grave, cuenta, es el momento del recorrido en que se suben más personas en los articulados, lo que le genera temor por “el irrespeto a la distancia”.

César Cabrera, otro usuario, opina igual. El joven, quien se traslada a diario desde la parada del ‘Hospital del Niño’ hasta la terminal Río Daule, ha sido testigo de cómo en las horas pico las estaciones lucen llenas. “La gente se apega y los choferes, al ver cómo estamos y que vamos parados y sentados, ya no paran y siguen hacia las otras paradas, lo que hace que las personas insulten y griten porque quieren llegar rápido a sus trabajos”.

Para Cabrera, los controles que se realizan en las locaciones no son “ni tan buenos ni tan malos”, pero lamenta que no se hagan en cada unidad y que tampoco exista conciencia de los ciudadanos por tomar distancia. Esta situación, que ha sido registrada por EXPRESO en publicaciones anteriores, persiste en la ciudad y ha obligado a diferentes usuarios a no utilizar más las unidades. Hay quienes han optado por caminar o usar bicicleta, pese a las distancias que deben recorrer.

Ante este escenario y a fin de evitar más quejas por parte de los ciudadanos, las autoridades locales participaron de una reunión virtual que apuntaba a crear estrategias que permitan fortalecer el control. Entre ellas, se barajó la posibilidad de cambiar el horario de ingreso en el sector productivo.

Para el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Andrés Roche, antes de que se plantearan las alternativas, consideró que “(esta situación) hay que dividirla en dos sectores: el sector industrial, comercial; y el otro el sistema de la transportación pública. En el intermedio están todas las personas que trabajan con estos sectores que se movilizan en buses. No hay sistema de transportación masiva que soporte este concepto de distanciamiento social...”.

Advirtió que la transportación pública convencional tendrá el mismo problema cuando los 1.600 buses estén operativos en la urbe, la más afectada del país por la pandemia.

Ante ello ¿cuál sería la solución? “El COE tiene que pronunciarse, pero tenemos que conversarlo, aunque es una decisión que tiene que tomarse con urgencia”, agregó Roche. Pablo Arosemena y Roberto Andrade, las cabezas principales de la Cámara de Comercio de Guayaquil, coincidieron en que el sector comercial formal se lance a operar en distintos horarios, por 24 horas.

¿Cómo lograrlo? “Migrar al sistema de turno mediante una app, página web, SMS y así poder comprar los boletos con anticipación para evitar las filas. Incluso en las empresas grandes”, recalcó Andrade.

Sin embargo de estas propuestas, el Municipio de Guayaquil no ha emitido comentario alguno. Esto, pese a que este Diario solicitó -hace cinco días- una entrevista a la alcaldesa para conocer qué cambios se darán en la población para evitar las aglomeraciones en los espacios públicos y sobre todo al interior de las unidades de transporte, considerados por los expertos en salud, como uno de los sitios donde, de no aplicarse los debidos protocolos, se podría dar cabida a futuros rebrotes.

"Se ha reducido la capacidad de transportación"

Leopoldo Falquez, gerente de la Fundación Metrovía, confirmó a EXPRESO que el lunes 4 de mayo se tuvo que necesitar la asistencia de 230 personas (entre agentes de la Policía Nacional, Policía Metropolitana y de la ATM). Añadió que la capacidad de transportación se ha reducido a un 5 %, y advirtió que lo mismo va a pasar con los buses de la ciudad. Subraya que las paradas de mayor afluencia de personas son: California, Florida, Centro de Arte, Mapasingue 1, Universidad de Guayaquil e IESS.