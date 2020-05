Coronavirus: Un bus es retenido por ir repleto de pasajeros en Daule

Agentes de la Unidad de Transporte Público de la Comisión deTránsito del Ecuador (CTE), policías y personal del Comité de Operaciones Emergentes (COE), retuvieron este 25 de mayo a un bus de la cooperativa El Señor de los Milagros, que circulaba con exceso de pasajeros. La unidad, que se dirigía de la cabecera cantonal de Daule hacia La Aurora, no cumplió con una de las medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus: la del distanciamiento social.

Danny Ramírez Bravo, teniente de la unidad, confirmó a EXPRESO que el micro ha sido retenido por incumplir con las disposiciones de las autoridades, tras estar Daule en semáforo amarillo. El vehículo llevaba el 70 % de pasajeros aglomerados. Durante el operativo, realizado en la vía Daule-Las Maravillas, frente al conjunto habitacional de la Policía Nacional; se detuvo también a un automovil y una motocicleta que circulaban sin el salvoconducto. Ambos salieron a la calle cuando no les correspondía, según el número de su placa.

El bus, cuyo conductor deberá pagar una multa de $ 100 y será sancionado además con 10 puntos menos en su licencia de conducir, estará retenido por cinco días en el centro de retención de la CTE del cantón.

Jefferson Balladares, coronel jefe encargado del comando policial, señaló que los operativos continuarán en conjunto con la Infantería de la Marina y otras entidades. "Esperamos que la ciudadanía colabore, es parte de la prevención para evitar un rebrote de contagios", dijo.

Al respecto, los ciudadanos del cantón hacen un llamado a que las autoridades fortalezcan el control en los buses. "¿Por qué no sancionar con sumas más grandes de dinero? ¿Por qué no pedir apoyo a los militares para que realice los controles?", cuestionó Ivonne Salcedo, habitante de Villa del Rey; mientras Carolina Acevedo, de La Joya, hizo un llamado a los pasajeros.

Esta era una de las secuelas esperadas, puesto que la gente no colabora. No lo hace en los buses, ni en los espacios públicos. Reaccionan bien solo con sanciones. Es una lástima social ver cómo pocos han aprendido algo durante esta crisis.

Leonela Navas,

​habitante de la ciudadela La Joya

"No entiendo la manía de la gente por querer que todos tengan que estar atrás de ellos cuidándolos. Si no colaboran con el distanciamiento, enfermerán y contagiarán a más gente, de estar enfermos. Tanto les cuesta ser solidarios y respetuosos con el resto. Por favor, evitar la propagación del virus es un deber de todos", sentenció.

Desde que Daule cambió el color del semáforo, el pasado 12 de mayo, las quejas han sido constantes, respecto al tránsito vehicular. No ha pasado lo mismo en los centros comerciales, donde -aseguran los usuarios que ya los han visitado- se están cumpliendo con las norman de prevención para evitar un rebrote de casos.

"Las veces que he ido al centro comercial, no me he topado con sorpresas. Y me alegra mucho. Eso te demuestra que, al menos en ciertos espacios, las ganas de volver y acoplarse a una nueva normalidad están vigentes. Así debería ser en todos lados, por el bien de todos", acotó Ruben Zumba, habitante del sector de La Aurora.