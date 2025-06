Contaminación en el estero Salado: Ambiente dice que presentó denuncia a Fiscalía

El Ministerio de Ambiente respondió con boletines sobre las acciones que ha tomado. En el sitio, la entidad no da detalles

En un boletín de prensa oficial, la entidad detalló las acciones que -dijo- se están tomando. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) asegura que respondió “de forma oportuna” al derrame de aceite quemado y grasas en la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, pero ha evitado explicarlo directamente.

Este 2 y 3 de junio, EXPRESO acudió al lugar afectado para constatar si el nivel de contaminación se ha reducido y presenció el despliegue de brigadas técnicas, barreras flotantes y labores de limpieza en el agua, pero ningún funcionario fue autorizado para declarar al respecto. La institución, que cerca del mediodía envió el comunicado, tampoco ha respondido a la solicitud formal de entrevista enviada por este Diario.

(Le puede interesar leer: Sí es posible mitigar el mal olor del estero Salado: Así lo están haciendo)

📍 BOLETÍN | El MAATE activa el Plan de Acción ante derrame de contaminantes en la Reserva Manglares El Salado y presenta denuncia por delitos ambientales



📰 Lee la noticia, aquí: https://t.co/H6ziMP494l pic.twitter.com/lrEGwfBzWl — Min. de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (@Ambiente_Ec) June 3, 2025

Mientras tanto, la mancha de hidrocarburos sigue visible en el agua y el mal olor persiste en la zona residencial Bosques del Salado, colindante con el manglar. La emergencia estalló el pasado domingo 1 de junio, y desde entonces los vecinos han sido quienes han informado sobre la situación, compartiendo videos, fotografías y reportes directos a otras autoridades.

El estero Salado, con exceso de metales pesados: ¿Qué riesgos implica? Leer más

Este 3 de junio, en el comunicado público Ambiente afirma haber activado un “Plan de Acción” tras el incidente. Según la versión oficial, la Dirección Zonal 5 del Ministerio presentó una denuncia ante la Fiscalía por delitos contra la flora y fauna silvestres, movilizó guardaparques desde otras áreas protegidas y gestionó el apoyo de entidades como Petroecuador, ARCA, la Alcaldía de Guayaquil y la Empresa Pública del Agua.

(Le puede interesar leer: Contaminación en el Estero Salado: MAATE limpia en silencio mientras mancha persiste)

También anunció que se usarán recursos del Fondo de Áreas Protegidas (FAP) para financiar acciones urgentes de limpieza, contención y remediación, y que, mediante la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), se tomaron muestras que estarán listas en ocho días.

En cumplimiento a la disposición de la ministra @maluisacruzriof, guardaparques de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado recorrieron el área afectada por el derrame de hidrocarburo, desde esta mañana, con el objetivo de evaluar el nivel de impacto ambiental. pic.twitter.com/WblRJuqZEN — Min. de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (@Ambiente_Ec) June 1, 2025

Pero fuera del boletín, no hay más. No hay entrevistas, no hay detalles sobre el nivel real de afectación, ni una explicación técnica del origen o volumen del derrame. El MAATE sigue sin hablar.

Vista aérea de la contaminación del estero Salado. CORTESÍA

Ministra de Ambiente anuncia acciones legales por derrame en el estero Salado Leer más

En el terreno: limpieza sí, control no

EXPRESO recorrió el estero y constató la presencia de técnicos en lanchas, redes de captura y paños absorbentes. Sin embargo, la sustancia contaminante continuaba extendiéndose en el cuerpo de agua. Vecinos como Fátima Elizalde reportaron que el hedor sigue siendo “insoportable”. “Once años viviendo aquí y no es la primera vez. Esto está terrible por los animalitos que vienen al estero”, dijo.

María Teresa Rivas, administradora de Bosques del Salado, reconoció que la respuesta técnica llegó, pero lamentó el impacto ecológico. “Nos han dicho que esto será a diario, para limpiar lo que más se pueda. Queremos una sanción ejemplar al responsable, porque por este estero estaban volviendo a aparecer especies”, comentó.

(Le puede interesar leer: Urdesa, 70 años después: entre el florecimiento urbano y el reto de la seguridad)

Derrame de hidrocarburos en el estero Salado, a la altura de la urbanización Bosques del Salado. Francisco Flores

Otra vecina, Magali Bucheli, fue quien alertó con fotos y videos al Municipio, que también acudió con equipos para ayudar a la fauna afectada. “Esto estaba vivo. Hasta un cocodrilo nos visitaba. No queremos que vuelva a pasar”, expresó. Bucheli asegura que en emergencias anteriores el Ministerio “dejaba que la marea se lleve la mancha”.

La ciudadanía exige transparencia ambiental

Contaminación en el estero Salado de Guayaquil: se recogen 3 toneladas de basura Leer más

La reserva Manglares El Salado es un área protegida con una biodiversidad valiosa, pero también con un historial de amenazas: descargas ilegales, basura, aguas servidas y, ahora, hidrocarburos. Este nuevo episodio de contaminación —y la falta de respuestas directas de la autoridad ambiental— pone en entredicho los protocolos de transparencia ante una emergencia ecológica, denuncian las familias.

(Lo invitamos a leer: Derrame de combustible en Guayaquil no afectó al estero Salado, según Bomberos)

"Mientras el boletín del MAATE repite el compromiso del Gobierno con la conservación, lo que los vecinos reclamamos es claridad y presencia. La limpieza de un estero no se puede hacer con palabras que flotan. Necesitamos acciones, pronunciamiento. Saber qué están haciendo y no adivinando. No esperando comunicados oficiales y ya. Queremos que las autoridades hablen con nosotros", se quejó Analía Lecaro, residente del sector.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!