¿Lloverá en Guayaquil este 22 de abril? Esto dice el pronóstico

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Desde el sábado anterior, Guayaquil ha registrado lluvias intensas que provocaron inundaciones en varias vías y afectaciones en zonas como Urdesa, tras días de fuerte calor previo.



Para este 22 de abril se espera un día caluroso y húmedo, con temperaturas de hasta 33°C y lluvias intermitentes.

La humedad sigue siendo un factor determinante, generando una sensación térmica más alta que la temperatura real, sobre todo en horas del mediodía.

Guayaquil se mantiene bajo un clima típico de transición este 22 de abril, con una combinación de calor persistente, alta humedad y lluvias que podrían aparecer de forma intermitente a lo largo del día. El ambiente, según alerta el Inamhi, se mantiene cambiante, con momentos de sol intenso y episodios de inestabilidad atmosférica.

Días marcados por lluvias fuertes e inundaciones

En los últimos días, como ha venido publicando EXPRESO, la ciudad ha atravesado un cambio brusco en las condiciones climáticas. Desde el sábado anterior, 18 de de abril, se registraron lluvias intensas en varios sectores de Guayaquil, luego de jornadas de calor, lo que marcó el inicio de una fase más inestable del clima en el Puerto Principal.

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Las lluvias dejaron acumulación de agua en distintas vías y afectaciones en zonas como Urdesa, donde se reportaron calles anegadas e incluso ingreso de agua a viviendas. La intensidad de las lluvias también generó complicaciones en la movilidad urbana.

Calles de Guayaquil se observan mojadas tras las lluvias registradas en la tarde de este sábado. Las personas se han visto obligadas a recurrir a los paraguas para protegerse.Carlos Klínger

A esto se sumaron otros incidentes como la caída de árboles en distintos puntos de la ciudad, atribuida tanto a la fuerza de las lluvias como a ráfagas de viento. Estos eventos reflejan la variabilidad climática que ha dominado la Costa en los últimos días.

Temperaturas altas y sensación térmica elevada este 22 de abril

Para este 22 de abril, las temperaturas en Guayaquil se ubicarán entre los 31 y 33 grados Celsius, con picos que pueden sentirse más altos debido a la humedad. En la noche, el termómetro descenderá ligeramente, aunque sin un alivio significativo frente al calor acumulado durante el día.

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La sensación térmica seguirá siendo un factor clave. La humedad elevada hará que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en horas del mediodía y la tarde, cuando la circulación del viento es limitada.

En Guayaquil, el calor y la alta humedad dominarán el día, con posibilidad de lluvias aisladas hacia la tarde.Miguel Canales

Lluvias intermitentes durante la jornada

En este 22 de abril se prevén lluvias dispersas o chubascos aislados, principalmente en la tarde y noche. No serán continuos ni generalizados.

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