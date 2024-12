Ciclistas insisten al Municipio: La Mesa de Movilidad debe ser tomada en cuenta

Denuncian que el alcalde Aquiles Álvarez no los escucha, no mejora la vialidad, ni da respuestas a sus incógnitas.

Los ciclistas nuevamente alzan la voz para exigir a la Alcaldía de Guayaquil que la Mesa de Movilidad sea tomada en serio. En los tiempos en los que el entonces alcalde Jaime Nebot (2018) administraba Guayaquil, hubo un encuentro con la comunidad de ciclistas y fue entonces que nació la Mesa de Movilidad Urbana Sostenible. Ya en 2020, cuando Cynthia Viteri ocupaba el sillón de Olmedo, este organismo, de carácter consultivo, fue reconocido en la ordenanza que regula el uso de la bicicleta y otros vehículos personales alternativos. Hoy, con Aquiles Álvarez al frente del Cabildo, integrantes y ciclistas denuncian que la Mesa es "invisible".

Sin embargo, la denuncia no la hacen por primera vez. El 9 de octubre de 2023, ya salieron a las calles para exigir respuestas en torno al futuro del organismo.

La historia y la lucha continúan

Ya en ese año, como publicó EXPRESO, los ciclistas argumentaron que no había llegado notificación alguna sobre si continuará o no vigente la Mesa y tampoco sabían qué rol tendrían los miembros. Alertaron que tenían ya una lista de temas ligados a la planificación para tratar con la Municipalidad. Que todos apuntaban a que finalmente haya conexión en las rutas y seguridad vial integral. Que solo buscaban que los escuchen, sostuvieron. Este 16 de diciembre, a más de un año después, las interrogantes son las mismas.

"Insistimos al alcalde Aquiles Álvarez que se retome la Mesa de Movilidad Urbana Sostenible, tal como dispone la ordenanza... Hemos metido oficios y no hay respuesta por parte del Municipio de Guayaquil. Y me da mucha pena porque esto ya había pasado antes. Fueron tantos años de lucha, pidiendo que nos paren bola, tocando puertas hasta que logramos que se cree una ordenanza. Nos pidieron que creáramos un organismo y lo hicimos, lamentablemente hoy no hay nada. Por eso pido a los ciclistas que exijan también al Cabildo a que se retome este tema... Tenemos tantas interrogantes", señaló Alberto Hidalgo, fundador de los colectivos Libre Actividad y de Masa Crítica, quien también fue parte de la Mesa de Movilidad.

"Guayaquil está lista de las ciudades más peligrosas y no solo por los asesinatos, sino por los atropellamientos que se dan", agregó, según se pudo ver en un mensaje colgado en su cuenta oficial de X.

La ciclovía tristemente quedó en nada, supuestamente se iban a mejorar estos espacios pero nada. Incluso hoy en día se ve como nadie respeta la poca cicloruta que había y es usada como parqueo de carros. @Guayaquilsinle2, usuario de X

Para una entrevista anterior, Hidalgo recordó que en las primeras reuniones que se realizaron en la Mesa, participaron funcionarios municipales, de la ATM, delegados del alcalde, como Josué Sánchez en la administración anterior, además de representantes de la sociedad civil. “Había personas con discapacidades, peatones, otros civiles. El grupo era diverso, no solo de ciclistas. Parecía que todo iba tomando forma”, puntualizó.

Para él, es primordial que el Municipio retome la Mesa de Movilidad, debido a las problemáticas que perduran en las calles de Guayaquil. Los siniestros de tránsito, acota, no se han reducido. "Lo que estamos pidiendo no es un capricho de los ciclistas", argumenta.

Necesidad de escucha y acción

Para ciclistas como Stefano Mori, urge que el organismo destaque con el fin para el que fue creado. "Se supone que se dio paso a la Mesa de Movilidad para hacer de esta ciudad un entorno más amigable y seguro. Han pasado años y lo que han hecho es dejar todo en letra muerta. Si quieren que Guayaquil cambie, sea inclusiva, libre..., dé oportunidad a todos. Señor alcalde, empiece por escucharnos. Tenemos normas que amparan nuestra presencia", alegó.

