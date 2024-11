Hernán Coloma: “El conflicto entre Noboa y Álvarez está aniquilando a la Bahía”

La Bahía, uno de los lugares más comerciales y turísticos de Guayaquil, se ha convertido en una zona, para muchos, de guerra. El pasado fin de semana en el lugar se registró una balacera; y desde hace meses el sitio ha sido el epicentro de asaltos, amenazas y extorsiones. Es tal el miedo que más de un comerciante ha optado por cerrar sus puertas. No quieren ser heridos de bala, como han asegurado a EXPRESO. Frente a ello, este Diario dialoga con Hernán Coloma, representante del Frente Único de Organizaciones Sociales de Comerciantes Minoristas de la Bahía, sobre cómo la situación los está afectando. Él lanza la advertencia de que “un gran ícono de la ciudad está en riesgo de perderse”.

Tensión en la Bahía de Guayaquil: Asalto a mano armada y tiroteo en La Cadena Leer más

¿Qué pasa con la Bahía? ¿Hasta qué punto la violencia la tiene amenazada?

Quienes la integramos estamos viviendo uno de nuestros peores momentos. La Bahía fue uno de los sectores más atractivos del país, no solo de Guayaquil, pero desgraciadamente las discrepancias políticas están poniendo en riesgo su estabilidad y actividad comercial. Lo que el pueblo construye, la política lo está destruyendo. La Bahía está hundida en el desorden y la violencia. Consecuentemente, las ventas bajan y ese 70 % del total de guayaquileños que, según encuestas oficiales, nos visitaban se sienten desprotegidos.

(Le puede interesar leer: Asalto en la Bahía: Comerciantes exigen seguridad para Navidad)

¿Y ya no los visitan?

No, en una gran mayoría. Antes el lugar, sin importar el día y la hora, permanecía lleno. No había por dónde pasar. Pero desde hace dos años ese número ha ido bajando visiblemente. Para explicárselo mejor en cifras, antes en cada local que integra el espacio se vendía, en un día regular, un mínimo de 10 piezas; hoy, con suerte una. Eso no alcanza para vivir ni pagar los créditos que hacemos a bancos e importadoras. Estamos luchando contra la marea.

Caos, disparos, un herido y un detenido después de un robo en La Bahía de Guayaquil

Comerciantes de Guayaquil atraparon a un supuesto ladrón y lo golpearon para luego entregarlo a la Policía Nacional. ESTO NO PUEDE PASAR PUES, HAY QUE REDOBLAR EL CONTROL! pic.twitter.com/qn86IfAb9z — Mónica Arosemena (@MnicaArosemena1) November 27, 2024

Cuando habla de discrepancias políticas, ¿a qué se refiere? ¿Entre quiénes las hay?

La Bahía está hundida en el desorden y en la inseguridad. Las autoridades no están escuchando al pueblo.



Entre la Alcaldía y el Gobierno. Me refiero a las peleas que existen entre el alcalde Aquiles Álvarez y el presidente Daniel Noboa, las cuales no permiten construir ese diálogo que daría soluciones, y paso a la paz y ese orden que tanto nos urge. Cada quien maneja su agenda y sus normas, nadie trabaja en conjunto. Nos sentimos abandonados, solos enfrentando esta guerra… Y es que según datos de la empresa municipal Segura EP, entre enero y septiembre de este 2024 se han cometido 2.633 robos en la Bahía, una media de 10 por día. No obstante, la cifra es irreal, puesto que corresponde a los casos denunciados. Pero nosotros, como gremio, por la información que manejamos, sabemos que a diario a lo largo y ancho de las 16 hectáreas que conforman este espacio se cometen al menos 40 delitos por día. ¿Qué nos dice eso? Que los 4.300 comerciantes que la integramos estamos en riesgo y contra la pared. Sin armas para pelear.

(Le puede interesar leer: El sentir ciudadano alerta que Aquiles Álvarez no va por buen camino)

La ayuda de la Policía es nula, denuncian

¿Ayuda la UPC que levantaron con fondos propios?

No. Luchamos tanto por construirles el espacio y en este no hay un solo policía. De nada sirvió la inversión que hicimos. A la policía la hemos llamado y no la vemos, no viene. No hay una estructura de protección, nunca.

¿El alcalde sabe de esto? ¿Se ha reunido con ustedes?

Comerciantes de la Bahía tras linchamiento: ''Mejor ellos que nosotros'' Leer más

De que lo sabe, lo sabe, porque la situación la hemos denunciado, y a él le hemos enviado además oficios, pero no responde. No lo hace ni él ni el gobernador, tampoco los concejales. Ni uno se ha acercado a hablar de la problemática. De hecho, al alcalde le pedimos que archive esa presunta idea de ampliar la Bahía, que sería una obra que no tendría planificación alguna, y al respecto no ha dicho nada. Tenemos entendido que en diciembre ya instalarán de 3.000 a 4.000 comerciantes informales en el sector. En una zona que décadas atrás fue levantada con una proyección que nada tiene que ver con lo que se piensa hacer ahora. ¿Dónde está la planificación? ¿Acaso no hay ya varios ejemplos de lo que la falta de planificación le ha traído a la ciudad? Las autoridades se están equivocando en todo. El Municipio está dando pie a tener espacios públicos conflictivos… Y es que en lo que respecta a seguridad, no hay trabajo conjunto, ni plan integral, o peor aún un cerco de seguridad. Ni metropolitanos, ni policías, ni Fuerzas Armadas, a nadie se ve aquí resguardando.

El turista tiene temor de recorrer la Bahía...

Si la Bahía deja de ser visitada se pierde, sale del mapa comercial y turístico y con ello se pierde la esencia de la ciudad.

Lo sé y me duele. Y ese mismo temor lo siente el comerciante. Todos respiramos y tratamos de convivir con ese miedo que ya a todos nos tiene asfixiados. La Bahía siempre se caracterizó por ser un sitio lleno de mujeres y hombres luchadores que salían adelante; y en situaciones críticas, a fin de defender a sus clientes y el sitio de trabajo, se unían y luchaban. Ahora ya no podemos hacerlo. Ya no porque no podemos enfrentarnos a las armas de fuego o a esos 8 o 10 asaltantes que aparecen apuntándote. Eso crea terror, impotencia, dolor. Estamos en un país donde la delincuencia se aprovecha de las situaciones para destruir la actividad comercial lícita, pero a la autoridad no le importa.

(Lo invitamos a leer: ¿Quitar letreros por miedo a extorsiones? Esto cuentan los comerciantes)

Ante la inacción de las autoridades, ¿podría la Bahía desaparecer?

Podría, sí, apagarse hasta ser olvidada. Esta zona vive de la afluencia de visitas, así que si la gente no viene, se muere. Repito: las relaciones rotas entre el Municipio y el Gobierno están mandando al abismo el motor comercial de Guayaquil. Lo están destruyendo. Aniquilando.

¿Tomarán acciones al respecto? ¿Cuál es el límite?

Cuando una empresa se quiebra por culpa de quienes administran la ciudad y el país, no hay vuelta atrás; y la Bahía hoy está en la posibilidad de quebrar. Puede pasar y con ello habría un quiebre en el turismo y más desempleo. Se iría parte de la historia del Puerto Principal, su identidad. Por eso espero de verdad que las autoridades reaccionen y lo hagan ya. Está en sus manos no dejar perder un ícono histórico local que ha destacado a nivel nacional.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!