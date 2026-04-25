La avenida 9 de Octubre: una icónica vía guayaquileña cada vez más abandonada

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber En la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, se evidencian decenas de adoquines dañados y cerámicas fragmentadas.

La movilidad se complica en diversos tramos por los huecos y desniveles, según ciudadanos.

En la avenida 9 de Octubre también hay problemas como el ruido excesivo y la suciedad.

A lo largo de la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, se evidencian decenas de adoquines dañados, así como cerámicas fragmentadas, desde hace varios meses, sin que el Municipio de Guayaquil atienda este problema.

Gabriel Fernández es un guayaquileño que reside en Vigo, España, y el mes pasado regresó al Puerto Principal después de 20 años para vacacionar y visitar a sus familiares.

(Te puede interesar: Municipio de Guayaquil: cuestionan a Bianca Salame por evento de ProAnimal en Samborondón)

El lunes 20 de abril recorrió varios puntos del centro, como el Mercado Artesanal, la calle Panamá, el Malecón 2000 y la avenida 9 de Octubre.

Sofocado por el calor, hizo una pausa en uno de los restaurantes de la calle Panamá. Mientras revisaba las fotos que tomó durante su recorrido, le llamó la atención el estado de la avenida 9 de Octubre: con adoquines fragmentados y desechos a lo largo de la vía, tal como lo reportó EXPRESO en septiembre pasado.

Siete meses después, nada ha cambiado: el deterioro persiste en esta icónica vía. “Está muy sucia toda la calle, hay huecos, el adoquín roto, se ve muy descuidada”, manifestó Fernández.

Avenida 9 de Octubre: Adoquines destruidos y malos olores

También cuestionó los malos olores que salían de las alcantarillas en varios tramos, especialmente en zonas cercanas a restaurantes.

“Quería sentarme a probar unos sánduches, pero no soporté el olor y me vine a comer a la calle Panamá”, contó.

Y es que, desde hace varios meses, caminar por la avenida 9 de Octubre no resulta una experiencia tan agradable para los peatones.

Además de los adoquines rotos y el daño en el porcelanato, en varios puntos se acumulan desechos, hay cables caídos e incluso existen tramos en los que no se puede cruzar.

El deterioro de los adoquines en la avenida 9 de Octubre es tal que incluso deja al descubierto un tubo de PVC.FREDDY RODRÍGUEZ

Avenida 9 de Octubre: Trabas en la movilidad y quejas por el ruido

Es el caso de la intersección con Escobedo, cuya esquina está cercada con vallas desde hace años para evitar accidentes ante el desplome de una parte de la patrimonial Casa Tola.

El pasado jueves, al cruzar en sentido de la calle Chimborazo, la ciudadana Blanca Guerrero observó una extensión con cables sueltos en la acera.

A pocos metros, el bullicio de un parlante que sonaba desde el interior de un local no le permitió realizar una llamada.

"La 9 de Octubre se está convirtiendo en una Bahía más. Mucha bulla en algunos negocios de electrodomésticos, no hay control de los metropolitanos. Y ahora las veredas están destrozadas. Es un descuido total", expresó Guerrero, quien vive en un edificio ubicado en la avenida Malecón.

En un recorrido realizado por un equipo de este Diario esta semana, el deterioro del adoquinado quedó en evidencia a lo largo de varios tramos de las calles Chimborazo, Escobedo y Chile, donde las piezas rotas y desniveladas marcan el paso de los peatones.

A pocos metros de la calle Boyacá, la escena se repite: un tacho de basura fuera de su lugar y, a corta distancia, el agua estancada en un hueco que interrumpe el paso.

En la intersección con la calle Rumichaca, los adoquines de la vía ya muestran signos de desgaste. Los desniveles y el polvo que comienza a aparecer obligan a los conductores a reducir la velocidad de sus vehículos.

En la intersección de la avenida 9 de Octubre y Boyacá, solo permanece la cubierta del tacho de basura; el recipiente ha sido retirado.Gerardo Menoscal

"La avenida más importante de Guayaquil hoy se ve muy desmejorada"

“Estamos hablando de la cara de Guayaquil, la avenida más importante de la ciudad, que hoy se ve muy desmejorada. Tienen que intervenirla de forma urgente, porque con el paso de los meses, sin atención, va a quedar peor. El Municipio debe actuar pronto”, comentó Mario Jaramillo, comerciante.

En reiterados reportajes, expertos han señalado a EXPRESO la importancia de revitalizar la avenida 9 de Octubre, con planes de peatonalización, activación de inmuebles con usos de suelo mixtos, eliminación de parqueaderos y mejoras en iluminación y seguridad.

No obstante, la prioridad para quienes transitan a diario por la 9 de Octubre es la reparación de los tramos dañados.