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incendio de carro en Urdesa
El vehículo quedó completamente destruido tras incendiarse en la avenida Las Monjas, en el norte de Guayaquil.Christian Vinueza

Auto se incendia en Urdesa: qué causó el fuego y qué se sabe del caso

Un vehículo ardió en plena avenida Las Monjas la mañana de este martes 31 de marzo. El conductor salió ileso

La mañana de este martes 31 de marzo, un vehículo se incendió en una de las vías más transitadas del norte de Guayaquil, generando alarma entre conductores y residentes del sector de Urdesa.

Una falla mecánica estaría detrás del incendio

El hecho se registró cerca de las 08:30 en la avenida Juan de Dios Martínez, conocida como Las Monjas, cerca de las calles Bálsamos y Jorge Pérez Concha. Según los primeros reportes, el automotor —un Mazda CX-5 de color azul— presentó un desperfecto mecánico mientras era trasladado hacia un taller mecánico.

Pocos minutos después, el vehículo comenzó a arder en plena vía, lo que obligó a detener la circulación. El humo y las llamas llamaron la atención de quienes transitaban por la zona, generando incertidumbre en medio del actual contexto de inseguridad.

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El susto: conductores pensaron en un atentado

Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron alrededor de las 08:40 y lograron controlar la emergencia con rapidez, evitando que el fuego se extendiera a otros automotores o viviendas cercanas. A pesar de ello, el carro quedó completamente destruido.

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Testigos relataron momentos de temor. Algunos incluso pensaron que se trataba de un atentado. “Vi el carro en llamas y lo primero que se me vino a la cabeza fue que podía explotar o que era algo más grave, como lo que se ha venido registrando en Guayaquil. Y es que en esta ciudad nadie puede estar tranquilo, hay que dudar de todo”, comentó Oscar Rosero, un conductor que se dirigía hacia Los Ceibos.

incendio de carro en Urdesa
El incidente obligó a detener el tránsito mientras se controlaba la emergencia en la zona.Christian Vinueza

Otro ciudadano que circulaba por la zona aseguró que el temor fue inmediato. “Con todo lo que pasa en la ciudad, uno piensa lo peor. Luego dijeron que fue una falla, pero el susto fue fuerte”, relató el también conductor Roberto Cerna. 

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Las autoridades confirmaron que el conductor, quien no sería el propietario del vehículo, resultó ileso. Cerca de las 09:30, una grúa retiró la unidad afectada.

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Al sitio también llegaron agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito y Movilidad, quienes se encargaron de regular el tráfico y realizar el procedimiento correspondiente.

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