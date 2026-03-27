ATM vuelve a sancionar por matrícula vehicular vencida en Guayaquil

Los controles se retoman en Guayaquil por agentes de tránsito una vez que se restableció el servicio de matriculación

En Guayaquil se reanudan los controles a vehículos sin matricular.

Los controles por falta de matriculación vehicular volvieron a las calles de Guayaquil. La medida se reactivó este viernes 26 de marzo luego de que se normalizaran los servicios vinculados a este trámite, tras la suspensión temporal del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que en semanas anteriores obligó a aplicar un período de excepción.

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Con el sistema nuevamente operativo, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) retomó las revisiones en distintos puntos de la ciudad.

¿Cuál es la sanción para quienes no tienen su vehículo matriculado en Guayaquil?

Los operativos están dirigidos a conductores que circulan sin la matrícula vigente o sin haber cumplido con la Revisión Técnica Vehicular (RTV), requisitos que habían quedado en pausa mientras duraron las fallas.

En la práctica, esto implica que los conductores que no hayan regularizado su situación pueden enfrentar sanciones. Entre ellas, la retención del vehículo hasta que se complete el proceso de matriculación, tal como establece el artículo 160 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial..

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Más allá de la obligación legal, las autoridades sostienen que estos controles buscan verificar las condiciones mecánicas de los automotores y reducir riesgos en las vías.

Sin embargo, entre conductores persisten cuestionamientos por los retrasos acumulados durante la suspensión del sistema y la rapidez con la que se retomaron los operativos.

Durante el mes de marzo, les corresponde realizar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) a los automóviles en Guayaquil cuyo último dígito de la placa es 2.

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