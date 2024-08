La arquitectura como protagonista de una feria de la Universidad de Guayaquil

Que quieren transformar Guayaquil, apostar a su desarrollo y sostenibilidad, dotando a la ciudad de áreas verdes y parques, además de infraestructuras que faciliten el encuentro, son apenas algunas de las ideas de los estudiantes del primer semestre de la materia de Diseño Arquitectónico 1 de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, que el pasado 31 de julio fueron los protagonistas de la EXPO-FAU 2024 Dibujo arquitectónico, una feria académica en la que demostraron sus destrezas a la hora de diseñar; y cuya participación llamó la atención de compañeros de otras aulas y carreras, y de las autoridades.

El futuro que Guayaquil quiere vivir Leer más

“Los estudiantes en tres meses han logrado dominar el lenguaje de expresión gráfica que los dirige hacia la arquitectura, presentando una serie de trabajos en blanco y negro, a color y en maquetas en tercera dimensión en los que se demuestran su compromiso y calidad a la hora de estudiar y hacer los trabajos. Los trazos fueron desde los más básicos hasta los hechos a escala confeccionadas con pancacoa y sintra. Nuestro fin con esta feria, a la que hemos denominado ‘Lenguaje que traduce los sonidos del silencio’ y se realiza en cada semestre (esta es la séptima edición), radica en demostrar que tenemos productos y proyectos finales, y futuros profesionales que pueden hacerle un bien a la sociedad y a su crecimiento”, precisó el arquitecto Brick Reyes, catedrático y guía de los alumnos participantes; que se sintió satisfecho con los productos expuestos, algunos de viviendas.

Algunos de los proyectos fueron expuestos en las áreas comunes de la facultad de Arquitectura. Cortesía

Si bien Reyes reconoce que durante la pandemia, como pasó en los centros educativos de todo el país, hubo un bajón en términos de producción de trabajos; hoy se siente satisfecho de ver que ese proceso no solo lo nivelaron sino que se superaron. “Nos gratifica ver que se vienen cosas buenas, muy buenas para la sociedad. El nivel de los trabajos entregados ha sido realmente bueno”, señaló el también urbanista.

(Le puede interesar leer: Los barrios verticales, una opción para crecer en Guayaquil)

Durante la exposición, que se llevó a cabo en la facultad de Arquitectura, alumnos como Néstor Andrade y Tahiz Aguilera, fueron testigos de las creaciones expuestas. “Amé lo que hicieron, estos chicos no parece que fueran del primer semestre. Está increíble todo. Me encanta que hagan este tipo de actividades, permite ver la fortaleza de cada alumno y su facultad. Vi, por ejemplo, bocetos de viviendas y las maquetas de estas también ya levantas, en miniatura. Me llamó la atención los detalles y materiales con los que las hicieron: unas parecían de cartón, otras de madera... No lo sé, pero eran lindas”, señaló Aguilera, de la carrera de Medicina.

(Lo invitamos a leer: El Guayaquil del futuro debe mirar hacia arriba)

Durante la jornada, el arquitecto y docente Brick Reyes destacó la calidad de los trabajos, considerando que los alumnos llevan apenas tres de aprendizaje. Ellos entraron a clases en abril pasado.

El docente y arquitecto Brick Reyes durante la exhibición de los trabajos en la facultad. Cortesía

Para Dayana Mendoza, una de las estudiantes de Dibujo Arquitectónico 1, lo más novedoso a la hora de realizar su trabajo fue transformar el concepto del proyecto de vivienda a imágenes gráficas. “Lo que hemos hecho y el reconocimiento que hemos tenido nos motiva como estudiantes. Ese proceso de ver como prácticamente de la nada hemos reflejado todo esto, en lo personal, me incentiva a meterme de lleno a la carrera y pensar en todas las ideas a futuro para hacer y crear más escenarios”, señaló.

(Lo invitamos a leer: Enfocar la Aerovía al comercio y turismo, rutas para darle utilidad)

Por su parte, el decano de la facultad de Arquitectura, Ricardo Sandoya, felicitó a los jóvenes.

“Con actos de este tipo confirmamos que el rol del arquitecto está vigente y definitivamente ligado a las artes. El potencial que hemos visto es generacional. Y es que lo que aprendió el arquitecto Reyes en esta facultad, no tiene que ver con lo que aprendí yo también en esta facultad, y no tiene que ver tampoco con lo que están aprendiendo los chicos. Las bases siempre están, pero de la mano de la innovación y la tecnología. Aquí uno empieza a desarrollar a mano sus habilidades y con esa noción deberán apuntar a la digitalización, que no son cosas divorciadas”, agregó.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!