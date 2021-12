Aspy Band, la banda de músicos compuesta por seis jóvenes que tienen el síndrome de Asperger, un grado de autismo, tuvo su primer concierto en vivo la noche del pasado martes en el auditorio del MAAC, ubicado en el Malecón 2000.

A la velada asistieron 250 personas que se deleitaron de escuchar covers de los años 80 y dos temas inéditos, el uno lleva el mensaje de evitar el alcoholismo para no tener “cara de pollo” y la otra, un tema romántico. “Al dar este concierto alcanzamos nuestro sueño, el autismo no limitó el arte ni el talento musical”, indicó Juan Diego Navia, vocalista del grupo.

Antes de salir al escenario realizaron los ejercicios de relajamiento y de respiración. Se sentían nerviosos, como lo confesaron a EXPRESO, pero sin el pánico escénico que a cualquier persona le puede dar al inquietarse por ganarse al auditorio. “Ellos no se preocupan de lo que a nosotros sí nos provoca desazón. Por ejemplo, tengo muchos años dando conferencias; pero si me entero que va a estar un reconocido doctor me pongo nerviosa tan solo de pensar que mi material lo debe impresionar”, señaló Paola Zambrano, psicóloga y presidenta de la Organización de Autismo en Ecuador.

Camerino. Los jóvenes realizan ejercicios de relajamiento.

Agregó que para ellos hacer música es una diversión y como tienen el talento realmente lo disfrutan; y eso fue precisamente lo que se vio en el escenario.

Zambrano enfatizó que para disfrutar del arte que Aspy Band realiza, no son ellos los que tienen que prepararse para interactuar con el público. “Es al revés. Es el público que debe prepararse para sacar el máximo provecho del ejemplo que dan al romper barreras y no esperar a que conversen mucho con ellos, porque su comunicación es más a través de la música”, explicó.

Aunque no es este el caso de los miembros de esta banda, a la que EXPRESO entrevistó en octubre para dar a conocer su historia y logro, tras haber participado en el festival (virtual) inclusivo internacional musical de autismo, organizado en Miami; la psicóloga manifestó que hay otras personas con autismo a las que los aplausos los descontrolan y los ponen nerviosos. “Entonces, a esto me refiero cuando digo que es el público el que se debe educar para escuchar un concierto, o ver un cuadro realizado por una persona con autismo”, recalcó.

Público. Al concierto de Aspy Band asistieron 250 personas.

El espectáculo empezó contando una breve biografía de los integrantes de la banda. Los chicos tocaron en tres sets, en total 13 canciones, de las cuales dos fueron temas propios y Juan Diego se las dedicó a los padres que les han dado el apoyo.

Los jóvenes además de ser músicos son agradecidos con quienes les extiende una mano; durante el concierto mencionaron a EXPRESO, por ejemplo, que contó a detalle cómo se formaron, han crecido en el grupo y han venido ensayando. Y es que la mayoría aprendió con tutoriales digitales. Todos tocan por oído, aunque luego aprendieron a leer partituras.

Hoy, es tal el grado de profesionalismo que han alcanzado los jóvenes que ni siquiera se inmutaron por un ajuste técnico que fue necesario realizar en medio concierto. Tal como explicó la psicóloga, para ellos el acto fue una diversión. Así lo confirmó Daniel Trujillo, miembro de Aspy Band. “Estoy algo nervioso, pero me siento bien de hacer música y compartir mi arte”, manifestó.

Los padres no debemos darnos por vencidos y siempre buscar la alternativa para que nuestros hijos desarrollen sus talentos. Hay que romper barreras. Fernando Navia



Padre del vocalista de Aspy Band

Para esta presentación, los jóvenes ensayaron todos los días sin dejar de asistir a sus clases de colegio o de universidad.

No solo para los jóvenes el concierto en vivo fue un sueño realizado, también fue para sus padres y demás familias, que no dejaron nunca de aplaudir. “Con este encuentro hemos demostrado que cuando se trata de una persona con discapacidad, no debemos dejarnos arrastrar por un diagnóstico o una condición. Siempre hay que ver las opciones para salir adelante”, dijo Fernando Navia, padre del vocalista.

Agregó que este 3 de diciembre es el Día Internacional de Personas con Discapacidad y por eso también se realizó el concierto, para servir de inspiración a quienes viven una situación similar.

Es el público el que tiene que prepararse para disfrutar del arte que ofrecen artistas como los miembros de Aspy Band, para ellos esto es diversión. Paola Zambrano



Psicóloga

En Ecuador hay más de 470.000 personas con discapacidad, de este número en Guayas hay más de 117.456, y en Guayaquil están registrados más de 76.000, según las estadísticas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.

Las emociones de los padres de los miembros de Aspy Band se desbordaron hasta con lágrimas de felicidad. Ellos piden que existan más programas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus talentos.