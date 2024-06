Afectados por el choque de un camión de Urvaseo no saben qué pasará con su casa

La familia guayaquileña que resultó afectada por el impacto de un camión de Urvaseo contra la pared de su inmueble aún vive momentos de angustia, pues aseguran que temen que los causantes no se hagan responsables de los daños causados.

El percance se registró la madrugada de este sábado 15 de junio en las calles Colombia y Manuel Villavicencio, en el suroeste de Guayaquil.

El vehículo recolector de basura, según los testigos, se cruzó el disco Pare, impactó contra una camioneta, derrumbó un poste de alumbrado público y finalmente se estrelló contra el inmueble esquinero.

No hemos podido dormir, no sabemos qué va a pasar con nuestra casa. Está toda desbaratada, perdí mi bazar, mis electrodomésticos, mis hijos no tienen donde dormir", manifestó Amanda Méndez., afectada.

En Colombia y Villavicencio una vivienda fue afectada por el choque de un camión. ÁLEX LIMA

La señora mencionó que para cubrir el espacio que dejó la pared derrumbada, trabajadores del Municipio de Guayaquil colocaron provisionalmente unas hojas de zinc.

La tarde del pasado 15 de junio, el Municipio de Guayaquil emitió un comunicado para detallar que tras lo sucedido será la Fiscalía quien determinará las responsabilidades en este caso .

"La Sala Situacional activó el protocolo de comunicación para casos de colapso estructural por siniestro de tránsito, elevando la alerta a los niveles jerárquicos superiores. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió con cuatro ambulancias y una unidad de rescate para atender a los heridos y liberar a una persona atrapada", detalló el comunicado; que aseguró que técnicos de Gestión de Riesgos aún permanecen en el sitio realizando inspecciones de la estructura afectada para asegurar el área. Que será la Fiscalía quien determinará las responsabilidades en este caso, alegó.

