Ranking K-pop 2026: los grupos que arrasan en reproducciones a nivel mundial

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los idols dominan la moda, el cine y la cultura pop, participando en eventos como la Met Gala y colaborando con marcas de lujo.

Comunidades como ARMY, BLINK, ONCE y CARAT impulsan el éxito global con un engagement masivo en redes sociales.

El K-pop mezcla géneros como pop, hip hop, EDM y rock, acompañado de producciones visuales de alto nivel.

El K-pop dejó de ser una tendencia para convertirse en una industria que redefine la música global. En 2026, el fenómeno coreano continúa dominando charts, escenarios internacionales y hasta la industria de la moda, con artistas que no solo lideran la música, sino también la cultura pop.

Mientras nombres como BTS y Blackpink consolidan su legado, una nueva generación comienza a abrirse paso con propuestas frescas, sonidos híbridos y una fuerte identidad visual. Conoce las cinco bandas que están definiendo el presente y futuro del K-pop.

BTS (2013)

Tras años de pausa por el servicio militar, BTS volvió a los escenarios y ya trabaja en nueva música desde Los Ángeles, marcando uno de los regresos más esperados del K-pop. Los también conocidos como Bangtan Boys iniciaron en el 2013 y han evolucionado desde sus inicios con base hip hop hacia un sonido más diverso.

Temas como “Spring Day”, “Blood, Sweat & Tears” e “Idol” que se han convertido en himnos para millones de fans. Su fandom, conocido como ARMY, sigue siendo una de las comunidades más influyentes a nivel global.

Twice (2016)

Conformada por JYP Entertainment a través del reality Sixteen, Twice cuenta con más de una década en la industria musical. Las integrantes de esta banda han construido una carrera marcada por hits irresistibles como “What Is Love?”, “Cheer Up” y “Fancy”, canciones que no solo dominaron las listas en Asia, sino que también conquistaron audiencias internacionales.

Su fandom, conocido como ONCE, ha sido clave en el crecimiento de Twice que ha acumulado récords, certificaciones de platino en y posiciones destacadas en rankings como Billboard Japón.

Seventeen (2015)

Con una trayectoria desde el 2015, la agrupación masculina Seventeen conformada por 13 integrantes, se ha ganado un lugar destacado en el K-pop gracias a sus coreografías milimétricas y su fuerte identidad musical. El grupo destaca por su estructura única dividida en hip hop, vocal y performance.

Además, es catalogado por medios internacionales como los “Performance Kings”, esta definición se traduce en cifras contundentes su álbum FML (2023) superó los seis millones de copias vendidas, posicionándose como uno de los discos más exitosos en la historia del género, seguido por Seventeenth Heaven.

Blackpink (2016)

El 2026 marcó el esperado regreso musical de Blackpink como grupo, con el lanzamiento del álbum Deadline y el sencillo “Jump”, que apuesta por un sonido más cercano al techno.

Tras años enfocadas en sus carreras individuales, Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé volvieron a unir fuerzas. Más allá de la música, el grupo ha consolidado su presencia global como íconos culturales, desde la actuación hasta la moda de lujo.

Cortis (2025)



Con apenas un año en la industria, Cortis ya se posiciona como una de las revelaciones más potentes del K-pop. El quinteto debutó en 2025 y rápidamente ganó reconocimiento por su propuesta estética y sonora, que mezcla EDM, trap, rock alternativo y pop.

Su primer EP Color Outside the Lines no solo destacó por su sonido, sino también por el nivel de participación creativa de sus integrantes. Premiados como artistas revelación y confirmados en festivales internacionales, todo apunta a que su crecimiento apenas comienza.