Nodal y Ángela Aguilar en crisis: posible divorcio y consecuencias legales tras acuerdo prenupcial

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Rumores de divorcio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal crecen tras versiones de separación desde el 20 de abril.

Acuerdo prenupcial incluiría multa de 12 millones de dólares por infidelidad y divorcio inmediato.

El silencio de Pepe Aguilar y nuevas versiones de infidelidad aumentan la polémica y la incertidumbre.

Los rumores de divorcio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal tomaron fuerza desde el 20 de abril, luego de que medios mexicanos reportaran una posible separación y el abandono del cantante del hogar que compartían. A esto se suma la polémica por un supuesto acuerdo prenupcial con una sanción de millones de dólares en caso de infidelidad.

La situación se intensificó tras las declaraciones de Pepe Aguilar, quien evitó pronunciarse sobre la relación de su hija, aumentando las sospechas en medio del silencio de la pareja.

Rumores de separación y una cláusula millonaria

Versiones difundidas por periodistas como el mexicano Gustavo Adolfo Infante señalan que la pareja estaría separada, al menos temporalmente, luego de que Nodal presuntamente abandonara la casa.

En paralelo, ha resurgido el tema de un acuerdo prenupcial que incluiría una cláusula de fidelidad, si el cantante incurre en infidelidad debería pagar 12 millones de dólares y enfrentar un divorcio inmediato.

El silencio de Pepe Aguilar que encendió más dudas

Una supuesta y "fuerte" discusión habrían protagonizado Pepe Aguilar y su yerno Nodal ante la alegada separación con Ángela AguilarInstagram @pepeaguilar_oficial

En medio de la polémica, Pepe Aguilar fue consultado por la prensa sobre la situación de su hija, pero evitó dar detalles. “Yo no soy el vocero de Ángela”, respondió, entre risas.

Su postura, lejos de calmar los rumores, generó aún más especulación, especialmente porque insistió en no hablar del tema pese a la presión mediática.

El video que habría desatado la crisis

Uno de los factores que habría intensificado la tensión es el videoclip “Un vals”, donde aparece una modelo comparada en redes con Cazzu, expareja de Nodal.

Según versiones de programas de espectáculos, este detalle habría incomodado a Ángela Aguilar y se perfila como uno de los detonantes de la crisis.

Nuevas versiones de infidelidad avivan la polémica

En los últimos días, el cantante ha sido vinculado a presuntas infidelidades, entre ellas una con la artista Estevie, cuyo nombre volvió a posicionarse en redes sociales como posible tercera en discordia.

De acuerdo con declaraciones difundidas por el periodista Javier Ceriani, la cantante habría mantenido cercanía con Nodal desde hace tiempo, incluso generando incomodidad en su entorno más cercano.

La artista, cuyo nombre real es Sara Silva, ya había sido relacionada con el intérprete desde su colaboración en “Un besito más”, donde la química entre ambos llamó la atención del público.

Además, coincidencias en eventos previos a la ruptura con Cazzu reactivaron teorías que ahora vuelven a tomar fuerza en medio de la supuesta crisis matrimonial.

Sin confirmación oficial, pero con muchas señales



Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han confirmado una ruptura. Sin embargo, el silencio de sus representantes y la falta de desmentidos mantienen viva la conversación.

Mientras tanto, la posible postergación de su boda religiosa y la presunta separación siguen alimentando la incertidumbre sobre el futuro de una de las parejas más mediáticas del regional mexicano.