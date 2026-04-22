Comic Con Ecuador 2026: invitados confirmados y precio de entradas

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La Comic Con Ecuador se prepara para un hito histórico: el festejo de su primera década como el epicentro de la cultura pop y geek en el país. La organización ratificó que esta edición especial de aniversario se desarrollará los días 28, 29 y 30 de agosto de 2026 en el Centro de Convenciones de Guayaquil, bajo la consigna "10 años épicos", una premisa que promete una experiencia cargada de nostalgia y grandes sorpresas.

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Invitados internacionales de primer nivel

Desde su debut, el evento ha servido como un puente fundamental entre las estrellas internacionales y sus seguidores ecuatorianos. Para esta gala de aniversario, la organización sorprendió al anunciar la presencia de Jamie Campbell Bower, reconocido por su impactante papel en la serie Stranger Things. Junto a él, la agenda sumará el talento de las voces originales de doblaje latino de las Guerreras K-pop, el fenómeno de anime en Netflix, marcando un precedente en la oferta de entretenimiento del encuentro.

Jamie Campbell Bower durante un evento promocional, previo a su participación en la Comic Con Ecuador 2026.Foto: EFE

Anuncios progresivos y figuras icónicas

Actualmente, el evento atraviesa su fase inicial de confirmaciones. Aunque la lista definitiva de celebridades se revelará paulatinamente, el sitio oficial ya destaca nombres vinculados al ecosistema geek global. Entre las figuras que resuenan para esta edición se encuentra Frankie Muniz, el recordado protagonista de Malcolm in the Middle. Como es habitual, las nuevas incorporaciones se darán a conocer a través de los canales digitales oficiales de la convención.

Experiencias exclusivas con las estrellas

La interacción directa será uno de los pilares de la jornada, especialmente con el actor de Stranger Things. Durante su estancia en el Puerto Principal, los asistentes podrán acceder a espacios exclusivos para fotografías, autógrafos y selfis. Estas actividades tendrán costos diferenciados y deberán adquirirse de forma independiente al boleto de ingreso general, permitiendo a los fanáticos un encuentro cercano con sus ídolos.

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Un espacio para la comunidad intergeneracional

Más allá de las figuras internacionales, la Comic Con Ecuador se reafirma como un espacio de encuentro intergeneracional donde convergen el cine, las series, los cómics y los videojuegos. Esta edición no solo conmemora diez años de permanencia, sino que celebra la evolución de una comunidad diversa que ha transformado la fantasía en un motor cultural dentro del país.

Detalles de acceso y boletería

La cita está programada del 28 al 30 de agosto en las instalaciones del Centro de Convenciones de Guayaquil. Los interesados en formar parte de esta celebración ya pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma TicketShow, con un valor de 15 dólares para el acceso general.