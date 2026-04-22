Violencia en Ecuador y toque de queda: claves de por qué no bajan los asesinatos

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Toque de queda reduce homicidios nocturnos en Ecuador, pero crimen se desplaza a otros horarios y zonas.





En 2026, Ecuador mantiene alta violencia pese a restricciones; bandas adaptan estrategias para sostener asesinatos.





Expertos explican que sin atacar causas estructurales, toque de queda no baja homicidios en el país.

El toque de queda aplicado en Ecuador como parte de la "segunda fase" de la estrategia de seguridad del Gobierno ha mostrado resultados parciales, pero insuficientes para reducir de forma sostenida los homicidios. Aunque las cifras evidencian caídas en determinados horarios y territorios, expertos coinciden en que la violencia no desaparece: se transforma.

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Durante la vigencia de la medida, los asesinatos en horas de restricción —entre las 23:00 y las 05:00— registraron una reducción significativa, con caídas de hasta el 77 % en provincias intervenidas. Sin embargo, ese descenso no se traduce en una baja estructural del crimen, sino en su desplazamiento hacia otros momentos del día o zonas geográficas.

En términos generales, el país sigue enfrentando cifras críticas. Solo en el primer trimestre de 2026 se contabilizaron más de 2.000 muertes violentas, consolidando uno de los periodos más violentos de los últimos años, pese a los estados de excepción y restricciones de movilidad.

Desplazamiento del crimen, no reducción

El principal efecto identificado por analistas es el reacomodo de las dinámicas criminales. La presión policial y militar en determinadas franjas horarias obliga a las organizaciones delictivas a modificar sus patrones: adelantan o postergan sus acciones, o migran a territorios con menor control estatal

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Este fenómeno explica por qué, aunque en ciertos espacios se percibe una mejora temporal, el problema persiste a nivel nacional. Incluso durante periodos de toque de queda, se han registrado picos de violencia en días específicos, evidenciando la capacidad de adaptación de las redes criminales.

Policías y militares controlarán el cumplimiento del toque de queda en Ecuador.CANVA

Factores estructurales sin resolver

Fragmentación de bandas criminales, que multiplica los focos de violencia.

Disputa por economías ilegales, como narcotráfico, extorsión y minería ilícita.

Debilidad institucional, especialmente en justicia e inteligencia.

Reclutamiento de jóvenes, que amplía la base operativa del crimen.

El balance general muestra una dualidad: por un lado, el toque de queda genera una percepción inmediata de control y orden en espacios intervenidos; por otro, su impacto real es limitado si no se acompaña de políticas sostenidas de seguridad, prevención e inteligencia.