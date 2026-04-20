Puente de la Unidad Nacional: la última llamada del sargento Castro tras atacar a su esposa

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Las claves del caso Sicariato el 20 de abril en Puente de la Unidad Nacional deja una víctima en Guayaquil





Cámaras identifican a Ecuador Gustavo Castro como sospechoso tras ataque en vía Guayaquil-Durán





Sospechoso muere en Pascuales tras confesar crimen a familiar de la víctima

Las investigaciones sobre el sicariato registrado la mañana del lunes 20 de abril en el Puente de la Unidad Nacional avanzan con la identificación del presunto responsable, quien habría muerto horas después del hecho.

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De acuerdo con información policial, el ataque fue ejecutado por un individuo que se movilizaba en un vehículo Mazda blanco, identificado a través de cámaras de videovigilancia.

El automóvil, con placas GRB-0825, permitió a las autoridades ubicar al propietario: Ecuador Gustavo Castro Vásquez, quien se desempeñaba como servidor técnico operativo con rango de sargento segundo y laboraba en el distrito El Carmen, en Manabí.

Según información que conoció este Diario, el sospechoso habría contactado telefónicamente a Alison Arellano, hermana de la occisa, a quien le confesó su responsabilidad y le expresó arrepentimiento.

Posteriormente, el seguimiento mediante cámaras ubicó al vehículo en el sector de Pascuales, en Guayaquil, donde el hombre se habría quitado la vida en el interior de su domicilio.

Cierre obligó a personas a cruzar a pie para llegar a sus trabajos en Durán.Christian Vinueza / Expreso

Seguimiento con cámaras y línea investigativa

Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia permitieron reconstruir parte de la ruta del vehículo implicado, lo que facilitó la identificación del presunto autor en pocas horas.

Este elemento se ha convertido en una pieza clave dentro del proceso investigativo. Hasta el momento, las autoridades trabajan dentro de la línea de femicidio.

¿Qué ocurrió con Solange Arellano?

La víctima fue identificada como Solange Sthefania Arellano Zhingri, abogada y colaboradora de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD). El ataque ocurrió cerca de las 08:00, cuando la mujer se movilizaba en sentido Guayaquil–Durán, en uno de los corredores viales más transitados del país.

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Testigos indicaron que la víctima conducía un vehículo tipo SUV de color verde cuando fue interceptada y atacada mientras avanzaba por el tramo que conecta el sector de La Puntilla con el cantón Durán.

El hecho provocó un fuerte congestionamiento vehicular en los accesos al Puente de la Unidad Nacional, con largas filas y demoras durante la hora pico. Varios conductores optaron por rutas alternas ante la paralización parcial del tránsito.