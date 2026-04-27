ANT lleva a Fiscalía presuntas irregularidades en salvoconductos del transporte

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber ANT denunció el 27 de abril en Fiscalía de Pichincha irregularidades en salvoconductos del transporte público





Revisión técnica detectó firmas no autorizadas en salvoconductos emitidos en Ecuador





Caso investiga presunta falsificación que podría afectar control y seguridad del transporte público





La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) presentó denuncias ante la Fiscalía por la presunta emisión irregular de salvoconductos de transporte público.

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El caso, dado a conocer el 27 de abril de 2026, apunta a posibles delitos de falsificación y uso de documento falso, luego de que una revisión técnica interna revelara inconsistencias en varios permisos de circulación.

¿Qué irregularidades detectó la Agencia Nacional de Tránsito?

Según la información, la ANT identificó anomalías en salvoconductos que contendrían firmas que no corresponderían a la autoridad competente. Estas inconsistencias ponen en duda la validez legal de los documentos y sugieren una posible manipulación del proceso de emisión.

Aunque no se ha precisado cuántos salvoconductos estarían comprometidos ni en qué período fueron emitidos, la entidad confirmó que los hallazgos fueron suficientes para elevar el caso ante la Fiscalía de Pichincha.

Denuncias ante la Fiscalía y posibles delitos investigados

Las denuncias presentadas se relacionan con los presuntos delitos de falsificación y uso de documento falso, tipificados en la legislación penal ecuatoriana.

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Corresponderá ahora a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades individuales, posibles redes de intermediarios o participación de funcionarios públicos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas procesadas ni medidas cautelares, mientras la investigación se encuentra en fase inicial.