Alias Tazmania cae en Babahoyo con explosivos, droga y un arma de fuego

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Operativo militar capturó a alias Tazmania en Babahoyo durante control en la vía Jujan.



Alias Tazmania era investigado por extorsión y cobro de vacunas a comerciantes, según inteligencia.



En la intervención incautaron arma, explosivos y droga por presuntos delitos de microtráfico.

La aprehensión se produjo en el sector de la vía Jujan, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, durante la ejecución de la operación denominada 'Impacto Directo'.

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En la intervención participaron efectivos de la Brigada de Caballería Blindada, perteneciente a la Primera División del Ejército 'Shyris', que realizaban acciones de control en la zona.

¿Quién es alias Tazmania?

El detenido fue identificado como Jasmany Gerardo Vera Paguay, conocido como alias Tazmania. De acuerdo con información de inteligencia militar, el hombre estaría vinculado a diversas actividades delictivas, entre ellas extorsión, microtráfico y cobro de las denominadas “vacunas” a comerciantes.

Las investigaciones preliminares señalan que el sospechoso presuntamente intimidaba a dueños de negocios que se negaban a pagar dinero, incluso mediante la colocación de artefactos explosivos en los locales.

En la intervención incautaron arma, explosivos y droga por presuntos delitos de microtráfico.Cortesía

Armas, explosivos y droga incautados

Durante el operativo, las Fuerzas Armadas decomisaron varios indicios considerados relevantes dentro del proceso investigativo. Entre ellos constan:

Una escopeta calibre 12

Dos artefactos explosivos

Cerca de 60 gramos de pasta base de cocaína

Aproximadamente 90 gramos de marihuana

Dinero en efectivo

El material fue ingresado bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes.

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El detenido fue puesto a órdenes de la autoridad

Tras su aprehensión, alias Tazmania fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes, que deberán definir su situación legal. El caso será investigado por presuntos delitos relacionados con extorsión, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y explosivos.

La provincia de Los Ríos figura entre las zonas donde comerciantes han denunciado reiteradamente amenazas y cobros ilegales. Las autoridades han indicado que los operativos de control continuarán en sectores considerados de alta incidencia delictiva.