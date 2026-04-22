Las reservas del BCE suben a su mejor nivel en 17 años, pero aún falta el 18%

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Las reservas internacionales del Ecuador alcanzaron $10.481 millones en marzo de 2026 y cubren el 82,4% de los pasivos líquidos del Banco Central del Ecuador (BCE), su mejor nivel desde 2008.

La recuperación es real, pero incompleta: faltan alrededor de $2.232 millones para respaldar el 100% del sistema, umbral que el país no ha alcanzado en casi dos décadas.

Para el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, el nivel actual es satisfactorio y la reserva ha dejado de ser una variable de preocupación para la economía ecuatoriana. Ortiz atribuye la mejora a tres factores:

El incremento del saldo de la cuenta corriente única.

El financiamiento externo reciente: en enero se emitieron $4.000 millones en deuda, de los cuales $1.000 millones constituyeron recursos netos al sistema.

La apreciación del oro a nivel internacional, activo que integra la reserva.

A esos factores se suma el flujo de exportaciones. El economista Francisco Borja explica que cada venta al exterior genera dólares que ingresan al sistema bancario, se depositan en el BCE y aumentan el activo de la reserva internacional.

El mismo efecto producen las remesas y los desembolsos de organismos multilaterales, que acreditan los recursos en la cuenta que el BCE mantiene en la Reserva Federal de Estados Unidos.

No obstante, Ortiz precisa que las exportaciones no petroleras se reflejan principalmente en los depósitos de la banca privada y no de forma directa en la reserva del BCE.

Para el exministro, el factor determinante ha sido el endeudamiento externo.

¿Qué falta para llegar al 100%?



Borja subraya que el nivel actual no resuelve el problema estructural. Lo técnicamente adecuado es que la reserva cubra el 100% de los cuatro componentes del pasivo del BCE:

Emisión monetaria: $2.879 millones

Encaje de la banca privada: $2.490 millones

Otros encajes: $1.353 millones

Depósitos del sector público no financiero: $5.869 millones, que incluyen recursos del IESS ($924 millones), gobiernos locales ($1.998 millones), empresas públicas ($2.545 millones) y Gobierno Central ($397 millones)

¿Qué consecuencias tiene el descalce?



Si los bancos privados y el Estado demandaran liquidez de forma simultánea, el BCE no dispondría de efectivo suficiente para atender ambas obligaciones.

Borja señala que esto podría explicar, en parte, la baja ejecución presupuestal: el gobierno registra depósitos en la cuenta única del Tesoro, pero carece de la contraparte de liquidez para ejecutarlos.

¿De dónde viene el problema?



El origen del descalce antecede al gobierno actual. Durante la administración de Rafael Correa se incorporaron al activo del BCE pagarés y bonos del Ministerio de Finanzas y de la Corporación Financiera Nacional.

Esos instrumentos inflaron el balance pero no constituían liquidez real. Al retirarse, el déficit efectivo quedó expuesto: en marzo de 2020 la reserva cubría apenas el 21,5% de los pasivos, el nivel más bajo de la historia reciente.

¿Se puede usar la reserva para gasto social?



Ambos economistas coinciden en que los $10.481 millones no son recursos de libre disponibilidad del Estado, sino el respaldo en efectivo de los depósitos que los bancos, instituciones públicas y el sistema financiero mantienen en el BCE.

Utilizarlos para gasto social implicaría que la autoridad monetaria no podría devolver en efectivo los depósitos del sistema financiero cuando fueran requeridos.

Una ley vigente permite al país reconstruir ese respaldo hasta 2036, plazo que Borja considera insuficientemente exigente. La pregunta que persiste es si la trayectoria actual alcanzará el 100% antes de ese límite o si Ecuador continuará administrando un sistema respaldado solo en sus cuatro quintas partes.