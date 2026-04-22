El Puerto de Posorja inaugura expansión de muelle y mejora capacidad para atender el comercio global

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Cumpliendo con el programa previsto, el Puerto de Posorja inauguró este 22 de abril, una primera fase de la ampliación de su muelle hasta los 700 metros, mejorando con ello su infraestructura como puerta clave del comercio internacional, en la Costa Oeste del Pacífico Sur.

Así lo dio a conocer DP World, la multinacional dubaití que tiene a cargo la concesión de este puerto, y que para esta obra ha invertido $ 190 millones, expandiendo también con ello su capacidad para atender simultánea dos buques post-Panamax.

Un segundo tramo de expansión

Pero el proyecto no ha terminado, se completará con una siguiente fase. Para finales de 2026, la expansión llegará a 800 metro de metros de longitud, aumentando con ello la capacidad anual de la terminal de cerca de 1 millón de TEUS (contenedores de 20 pies) a 1.4 millones de TEUs.

El Puerto de Posorja ha sido reconocida por el Banco Mundial como la terminal más eficiente de América Latina y el Caribe, al desempeñar un papel fundamental en el comercio exterior ecuatoriano, que anualmente mueve 2,3 millones de TEUS.

Desde su inicio de operaciones, DP World ha generado más de 800 empleos directos, con más de la mitad del personal procedente de comunidades locales como Posorja, El Morro, Playas e Isla Puná, y más del 21% de representación femenina, fomentando el desarrollo local y la inclusión.

Carlos Merino, CEO de DP World en Ecuador, Perú y Colombia, destacó que esta ampliación significará un progreso para el país. "Al permitir la atención de dos buques en simultáneo y mejorar la conectividad, Posorja está fortaleciendo su posición como puerto de aguas profundas de clase mundial y creando nuevas oportunidades para que los exportadores accedan a los mercados globales."

Otras inversiones

Mejorar la infraestructura implicó también que la firma tenga que invertir en nuevos equipos portuarios, incluyendo las 2 grúas pórtico (QC) de mayor alcance del país (68 metros), arribadas en septiembre de 2025, que permitirán atender buques ultragrandes de hasta 400 metros de eslora y 24.000 TEUs. Estas unidades, 100% eléctricas, se integran a la estrategia global de descarbonización de la compañía y elevarán a 6 el total de grúas QC en operación para 2026.

Además de las grúas pórtico, la inversión contempla la adquisición de 3 nuevas grúas RTG híbridas, 15 vehículos internos eléctricos (ITV), 3 equipos ECH, y más de 900 nuevas conexiones refrigeradas, fortaleciendo así la eficiencia operativa y generando una mayor flexibilidad para la carga de productos frescos, congelados, fabricados, materias primas y más productos fundamentales para la balanza comercial del país.

Con este crecimiento, la terminal contará con un total de 6 grúas pórtico, 18 RTG, 48 camiones internos, 6 ECH y más de 3.600 conexiones refrigeradas, consolidando la posición de Posorja como un puerto de clase mundial.

Estación naval en Posorja

Además, el acto también marcó otro hito clave, con la colocación de la primera piedra de la Estación Naval en Posorja, entre la Armada del Ecuador y DP World. La construcción de esta obra apoyará la seguridad marítima mediante el control, vigilancia y protección de los espacios acuáticos de la zona y del Ecuador, reforzando el compromiso a largo plazo de DP World con el país. Esta colaboración se construye sobre una relación ya consolidada mediante un convenio de cooperación entre ambas instituciones.