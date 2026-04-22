El SRI da plazo hasta el 23 de abril para pago de impuestos en este mes

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El SRI extendió la fecha límite hasta el 23 de abril para pagos de impuestos, debido a fallas técnicas en su plataforma, que impidieron a muchos contribuyentes cumplir a tiempo.

La entidad advierte que más de 283.000 contribuyentes no han pagado el Impuesto a la Renta, previsto hasta este mes.

Los contribuyentes que no declaren y paguen el Impuesto a la Renta enfrentarán multas, intereses y posibles procesos de control.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) extendió hasta el jueves 23 de abril el plazo máximo para declaración y pago de impuestos para contribuyentes que tenían que realizar esa obligación tributaria hasta el lunes pasado.

Así lo indicó la entidad tributaria en un comunicado en el que además señala que la ampliación se hace de manera excepcional y que se aplica de acuerdo con el noveno dígito del RUC. De no declarar sus impuestos hasta esa fecha, la entidad generará multas, recargos e intereses.

Este anuncio llega después de que usuarios reportaran problemas técnicos en la plataforma para cumplir con esas obligaciones, por lo que en el comunicado el SRI señala que amplió los plazos de las obligaciones, luego de que el 20 de abril se registraran intermitencias tecnológicas en las plataformas habilitadas para la recepción de declaraciones.

La entidad asegura en su anuncio que estas interrupciones se debieron a una “alta demanda transaccional y del volumen de información procesada”.

De acuerdo con el calendario del SRI, los contribuyentes cuyo noveno dígito sea el número 5 o 6, deberán hacer la declaración de sus impuestos.

Hasta este mes de abril, el SRI esperaba que las personas naturales y jurídicas realizaran la declaración y pago del Impuesto a la Renta, por lo que también advirtió en otro comunicado que 283.413 contribuyentes aún no han cumplido con esta obligación hasta el momento, de las más de 1,3 millones de personas naturales que estaban obligadas a presentar su declaración.

Impondrá sanciones para quienes no paguen el IR

La entidad advirtió que quienes no han cumplido con la declaración y pago del IR podrían ser incluidos en procesos de control, que implican sanciones.

Además, la entidad indicó que hasta el momento más de un millón de personas naturales del Régimen General ya han presentado su declaración del IR correspondiente al período fiscal 2025, aunque enfatizó que, de estos, un millón lo hicieron dentro del plazo establecido, mientras que 51.501 la presentaron de forma tardía.