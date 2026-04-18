Crisis en el mar: 80 % de embarcaciones detenidas por costo alto del diésel

Lo que debe saber Costos duplicados, actividad paralizada: El alza del diésel elevó los gastos operativos y dejó hasta el 80 % de la flota en puerto.

Impacto directo en el consumidor: La reducción de faenas ya encarece el pescado y anticipa posibles problemas de abastecimiento.

Presión al Gobierno por respuestas inmediatas: El sector exige medidas urgentes sobre el combustible, mientras se abren mesas técnicas y diálogo oficial.

Cientos de pescadores marcharon por la avenida Simón Bolívar, en Guayaquil y estuvieron cuatro horas al pie de la Gobernación del Guayas reclamando por el alto precio del diésel.

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El golpe llegó con el nuevo precio del diésel el pasado 12 de abril y, desde entonces, el mar dejó de ser una opción rentable. En los puertos pesqueros del país, el silencio de las embarcaciones detenidas refleja una crisis que se extiende más allá de los muelles. “Con estos costos ya no se puede faenar”, advierte George Pinto, presidente de la Asociación de Producción Pesquera de Armadores de Manta, al explicar que el incremento del combustible (que pasó de un promedio de 2,75 a casi 4,75 dólares) ha duplicado los gastos operativos y empujado a pérdidas seguras cada salida.

La paralización es casi total. Según el dirigente, el 80 % de las embarcaciones permanece en puerto y el 20 % restante, que aún está en faena, no volverá a zarpar. El impacto no se limita a los pescadores: amenaza con cortar la cadena de abastecimiento de pescado en todo el país. “Va a haber escasez en los mercados del Ecuador”, insiste, al subrayar que el sector sostiene buena parte de la provisión de proteína para la población.

El gobernador recibió a los pescadores

Frente a la presión del sector, las autoridades comenzaron a abrir canales de diálogo. El gobernador del Guayas, José Arévalo, recibió a los pescadores y aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa revisará la situación. Entre los compromisos, se dispuso que el Ministerio de Finanzas evalúe medidas para el sector y que, entre lunes y martes, se instalen mesas técnicas para analizar soluciones. Además, el miércoles los dirigentes serán recibidos en Quito por la ministra de Gobierno. Lourdes Morillo.

Desde las organizaciones pesqueras, sin embargo, el mensaje es claro: no buscan más diagnósticos, sino decisiones concretas. Alfonso Delgado, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales del Ecuador (Conopae) , lo resume en un solo punto: el combustible. “Eso es lo que está matando al sector”, afirma.

El sector advierte que, de no haber una respuesta inmediata, el problema escalará a una crisis mayor. La falta de actividad pesquera no solo afectaría la economía de miles de familias, sino que podría derivar en un desabastecimiento de productos del mar y un impacto directo en la seguridad alimentaria del país.

Embarcaciones en la provincia de Santa Elena no salieron a pescar por alto precio del diésel.JOFFRE LINO

El gasto en combustible se dispara

De acuerdo con la asociación de armadores de barcos pesqueros con red de cerco de Santa Elena, el incremento sostenido del precio del diésel en los últimos meses ha desbordado los costos operativos. Un barco pequeño, de 15 toneladas, que antes gastaba unos 3.000 dólares mensuales en combustible, ahora supera los 9.000. En el caso de embarcaciones de 40 toneladas, el gasto pasó de 10.000 a más de 22.000 dólares.

“Esto es insostenible. No hay rentabilidad, por eso los propietarios han decidido paralizar las operaciones hasta que haya una solución”, afirmó Gregorio Quimis, dirigente del sector.

En el puerto de Santa Rosa, donde la mayoría de las embarcaciones utiliza gasolina artesanal, la actividad también se ha reducido, según Ramón González, presidente de la cooperativa pesquera local

El precio del pescado en los mercados

El impacto ya se siente en los mercados. El precio del pescado se ha disparado. La libra de trompeta, antes a un dólar, ahora alcanza los 4,50 dólares. El picudo pasó de 2 a 5 dólares por libra. Para las familias, esto representa un golpe directo al bolsillo.

“El pescado está carísimo. Vivimos en un puerto pesquero y aun así debemos pagar precios altos. En este momento sale más barato comprar pollo”, comentó Camila Vera, ama de casa.

Los pescadores piden que el precio del diésel para ellos sea similar al que tiene el transporte terrestre, que ahora está a 2,96 de dólares. Se quejaron de las decisiones que las autoridades toman, sin darse cuenta que afectan a parte de la alimentación del pueblo.